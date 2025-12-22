Békák, gombák, disznók – ennyire becsülik választóikat a baloldali politikusok

A baloldal szerint a magyar emberek: békák, gombák, disznók. Ennyire becsülik a választókat – írja Facebook-videója felett Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Magyar Péterék szakértője, Bod Péter Ákos elszólta magát (Forrás: Képernyőkép)

Emlékezetes, néhány nappal ezelőtt Bod Péter Ákos, a Tisza Párt szakértője a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában arról beszélt, hogy a mostani adórendszeren jelentősen szigorítani kell, majd a magyar választópolgárokat sertésekhez hasonlítva úgy fogalmazott:

Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyrészt.

Nem a mostani azonban az első választási kampány, amikor az ellenzék kifejezi megvetését a választók felé. Négy évvel ezelőtt előkerült egy felkavaró felvétel, amelyen Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje trágyával etetett gombákhoz hasonlította a magyar embereket.

Amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, sötétben és trágyával etetve, addig a rezsicsökkentéssel, a migránsozással és a többivel lehet választást nyerni

– fogalmazott a gárdonyi lakossági fórumán. Kóka Jánosnál, Gyurcsány SZDSZ-es gazdasági miniszterénél pedig békák voltunk, amikor azt mondta: „a mocsár lecsapolásáról nem a békákat szokták megkérdezni.”