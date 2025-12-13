Mohácson folytatódik a béke útja – Már a negyedik Háborúellenes Gyűlését tartja a Digitális Polgári Körök

A Háborúellenes Gyűlések rendezvénysorozata a Digitális Polgári Körök kezdeményezéseként a valaha volt legnagyobb Békemenet után indult útjára. A mozgalom célja, hogy a digitális és a valódi közösségi térben is teret adjon azoknak, akik a háború helyett a béke, a gyűlölet helyett az összefogás, a félelem helyett a józan ész mellett állnak ki.

A Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton Mohácson tartja negyedik Háborúellenes Gyűlését, amelyen ezúttal Orbán Viktor miniszterelnök mellett Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője lesz a rendezvény másik fő szónoka. A DPK országjárása mára a béke pártján álló magyarok legnagyobb civil mozgalmává nőtte ki magát: Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után most a Duna partján gyűlnek össze azok, akik hisznek abban, hogy Magyarország jövője a békében van, nem a háborúban. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI

A béke üzenetével indult útjára a DPK országjárása

A DPK országjárásának fő eseményei a Háborúellenes Gyűlések, amelyek minden alkalommal több ezer embert vonzanak. A rendezvényeken Orbán Viktor miniszterelnök a főszónok, akinek pódiumbeszélgetései a béke politikájáról, a nemzeti szuverenitásról és a háborús nyomás elleni kiállásról szólnak.

Minden eseményen a miniszterelnök mellett egy második főszónok is fellépett. Miniszterek, politikusok, elemzők, akik a békepárti álláspont különböző aspektusait mutatták be.

Győr – A békepárti mozgalom megszületése

A DPK első Háborúellenes Gyűlését Győrben rendezték, ahol Orbán Viktor egyértelműen kijelentette:

Harcolnunk kell a háború ellen, mert megöl bennünket – a migráció pedig megváltoztat.”

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország minden körülmények között békepárti marad, és nem enged a nyomásnak, amely háborúba sodorná az országot.

Beszédében arra figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború lezárása kulcskérdés Európa jövője szempontjából, ezért a világ nagyhatalmait is mozgósítani kell a béke érdekében.

A rendezvényen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felszólalt, kiemelve:

Egyedül a nemzeti kormány védheti meg Magyarországot az ukrajnai háborútól, az illegális migrációtól és a genderideológiától.”

Nyíregyháza – A háború realitásai és a magyar út

A második Háborúellenes Gyűlést Nyíregyházán tartották, ahol Orbán Viktor az oroszországi tárgyalásai tapasztalatairól is beszámolt, és elmondta:

Az európai vezetők háborút akarnak, mi békét akarunk.”

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jó kiindulópont a tűzszünet és a béke minél gyorsabb elérése, mert ha a háború kiterjed, annak Magyarország is a kárát látja.