Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háborúellenes Gyűlés

Mohácson folytatódik a béke útja – Már a negyedik Háborúellenes Gyűlését tartja a Digitális Polgári Körök

48 perce
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton Mohácson tartja negyedik Háborúellenes Gyűlését, amelyen ezúttal Orbán Viktor miniszterelnök mellett Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője lesz a rendezvény másik fő szónoka. A DPK országjárása mára a béke pártján álló magyarok legnagyobb civil mozgalmává nőtte ki magát: Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után most a Duna partján gyűlnek össze azok, akik hisznek abban, hogy Magyarország jövője a békében van, nem a háborúban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Háborúellenes GyűlésDPKDigitális Polgári KörOrbán ViktorPolgári Körök

A Háborúellenes Gyűlések rendezvénysorozata a Digitális Polgári Körök kezdeményezéseként a valaha volt legnagyobb Békemenet után indult útjára. A mozgalom célja, hogy a digitális és a valódi közösségi térben is teret adjon azoknak, akik a háború helyett a béke, a gyűlölet helyett az összefogás, a félelem helyett a józan ész mellett állnak ki.

A béke üzenetével indult útjára a DPK országjárása
A Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton Mohácson tartja negyedik Háborúellenes Gyűlését, amelyen ezúttal Orbán Viktor miniszterelnök mellett Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője lesz a rendezvény másik fő szónoka. A DPK országjárása mára a béke pártján álló magyarok legnagyobb civil mozgalmává nőtte ki magát: Győr, Nyíregyháza és Kecskemét után most a Duna partján gyűlnek össze azok, akik hisznek abban, hogy Magyarország jövője a békében van, nem a háborúban. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI

A béke üzenetével indult útjára a DPK országjárása

A DPK országjárásának fő eseményei a Háborúellenes Gyűlések, amelyek minden alkalommal több ezer embert vonzanak. A rendezvényeken Orbán Viktor miniszterelnök a főszónok, akinek pódiumbeszélgetései a béke politikájáról, a nemzeti szuverenitásról és a háborús nyomás elleni kiállásról szólnak.

Minden eseményen a miniszterelnök mellett egy második főszónok is fellépett. Miniszterek, politikusok, elemzők, akik a békepárti álláspont különböző aspektusait mutatták be.

Győr – A békepárti mozgalom megszületése

A DPK első Háborúellenes Gyűlését Győrben rendezték, ahol Orbán Viktor egyértelműen kijelentette:

Harcolnunk kell a háború ellen, mert megöl bennünket – a migráció pedig megváltoztat.”

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország minden körülmények között békepárti marad, és nem enged a nyomásnak, amely háborúba sodorná az országot.

Beszédében arra figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború lezárása kulcskérdés Európa jövője szempontjából, ezért a világ nagyhatalmait is mozgósítani kell a béke érdekében.

A rendezvényen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felszólalt, kiemelve:

Egyedül a nemzeti kormány védheti meg Magyarországot az ukrajnai háborútól, az illegális migrációtól és a genderideológiától.”

Nyíregyháza – A háború realitásai és a magyar út

A második Háborúellenes Gyűlést Nyíregyházán tartották, ahol Orbán Viktor az oroszországi tárgyalásai tapasztalatairól is beszámolt, és elmondta:

Az európai vezetők háborút akarnak, mi békét akarunk.”

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jó kiindulópont a tűzszünet és a béke minél gyorsabb elérése, mert ha a háború kiterjed, annak Magyarország is a kárát látja.

A beszédben arra figyelmeztetett, hogy a háború nem áll meg a határnál, és a béke megteremtése Magyarország létérdeke.

A második főszónok, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter keményen bírálta a háborúpárti ellenzéket és a Tisza Pártot:

Már az iskolában megtanultuk, hogy a Tisza összeköt bennünket Ukrajnával. Ma ez nemcsak földrajzi igazság, hanem politikai tény: Brüsszelbe folyik.”

A nyíregyházi eseményen a kormányfő emellett bejelentette a kelet-magyarországi fejlesztések újabb támogatási programjait, jelezve, hogy a béke gazdasági stabilitást is jelent.

Kecskemét – A béke és a józan ész gyűlése

A harmadik gyűlést Kecskeméten tartotta a DPK, ahol Orbán Viktor Csiszár Jenővel folytatott beszélgetésében többek között arról beszélt, hogy a kis országoknak mindig előre kell gondolkodniuk:

Egy olyan méretű ország, mint a mienk, nem engedheti meg magának, hogy buta legyen!”

A miniszterelnök szerint a békepolitika nemcsak erkölcsi, hanem stratégiai előny is Magyarország számára, mivel aki előre gondolkodik, az ki tud maradni a háborúból.

A kormányfő egyúttal kijelentette:

A baloldal mindig adót emel, a jobboldal mindig adót csökkent. Mi a békével együtt a gazdasági stabilitást is megőrizzük.”

A rendezvényen Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója pedig arról beszélt, hogy a háború Európát rombolja, és a béke csak egységben, közös fellépéssel érhető el:

Ha egységben állunk ki a béke mellett, akkor képesek lehetünk Európát is a jó irányba fordítani.”

A kecskeméti gyűlésen Orbán Viktor azt a történelmi jelentőségű mondatot is kimondta, hogy:

A 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás.”

A kormányfő szerint:

  • ha Brüsszel-párti kormányunk lesz, belevisznek minket a háborúba, 
  • ha nemzeti, akkor kimaradhatunk belőle.

Mohács – A negyedik gyűlés: a béke a Duna partján

A negyedik Háborúellenes Gyűlést december 13-án, szombaton, 11 órától lesz Mohácson.

Az esemény fő szónoka Orbán Viktor miniszterelnök lesz, mellette pedig Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is beszédet mond.

A szervezők szerint Mohács nem véletlenül lett a következő állomás, hiszen a magyar történelem egyik legnagyobb tanulságát hordozó városa most a jövő szimbóluma is lehet.

Mohács egyszer már megtanította nekünk, mit jelent, ha nem vagyunk elég erősek. Ma viszont az erő a béke, és a magyarok a béke oldalán állnak”

- fogalmazott a DPK közleménye.

A programban pódiumbeszélgetés, civil felszólalások és közös nyilatkozat is szerepel, a rendezvényt pedig élőben közvetíti a HírTv, a Mandiner, Orbán Viktor közösségi oldala és a Digitális Polgári Körök Facebook-oldala is.

Egyre több békepárti hang – egyre erősebb közösség

A DPK országjárása mára mozgalommá nőtte ki magát. Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten több tízezren hallgatták a miniszterelnök és a békepárti politikusok üzeneteit személyesen.
A szervezők szerint a mohácsi gyűlés a legnagyobb érdeklődést kiváltó háborúellenes rendezvény lesz, amelynek célja, hogy világosabbá tegye, a magyar emberek nem kérnek háborúból.

A háborúpártiak hangosak, de a békepárti magyarok sokkal többen vannak. A béke a mi oldalunkon áll, és szombaton Mohácson ezt újra meg fogjuk mutatni”

- üzenték a szervezők.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!