Mohácson folytatódik a béke útja – Már a negyedik Háborúellenes Gyűlését tartja a Digitális Polgári Körök

A Háborúellenes Gyűlések rendezvénysorozata a Digitális Polgári Körök kezdeményezéseként a valaha volt legnagyobb Békemenet után indult útjára. A mozgalom célja, hogy a digitális és a valódi közösségi térben is teret adjon azoknak, akik a háború helyett a béke, a gyűlölet helyett az összefogás, a félelem helyett a józan ész mellett állnak ki.
A béke üzenetével indult útjára a DPK országjárása
A DPK országjárásának fő eseményei a Háborúellenes Gyűlések, amelyek minden alkalommal több ezer embert vonzanak. A rendezvényeken Orbán Viktor miniszterelnök a főszónok, akinek pódiumbeszélgetései a béke politikájáról, a nemzeti szuverenitásról és a háborús nyomás elleni kiállásról szólnak.
Minden eseményen a miniszterelnök mellett egy második főszónok is fellépett. Miniszterek, politikusok, elemzők, akik a békepárti álláspont különböző aspektusait mutatták be.
Győr – A békepárti mozgalom megszületése
A DPK első Háborúellenes Gyűlését Győrben rendezték, ahol Orbán Viktor egyértelműen kijelentette:
Harcolnunk kell a háború ellen, mert megöl bennünket – a migráció pedig megváltoztat.”
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország minden körülmények között békepárti marad, és nem enged a nyomásnak, amely háborúba sodorná az országot.
Beszédében arra figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború lezárása kulcskérdés Európa jövője szempontjából, ezért a világ nagyhatalmait is mozgósítani kell a béke érdekében.
A rendezvényen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felszólalt, kiemelve:
Egyedül a nemzeti kormány védheti meg Magyarországot az ukrajnai háborútól, az illegális migrációtól és a genderideológiától.”
Nyíregyháza – A háború realitásai és a magyar út
A második Háborúellenes Gyűlést Nyíregyházán tartották, ahol Orbán Viktor az oroszországi tárgyalásai tapasztalatairól is beszámolt, és elmondta:
Az európai vezetők háborút akarnak, mi békét akarunk.”
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jó kiindulópont a tűzszünet és a béke minél gyorsabb elérése, mert ha a háború kiterjed, annak Magyarország is a kárát látja.
A beszédben arra figyelmeztetett, hogy a háború nem áll meg a határnál, és a béke megteremtése Magyarország létérdeke.
A második főszónok, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter keményen bírálta a háborúpárti ellenzéket és a Tisza Pártot:
Már az iskolában megtanultuk, hogy a Tisza összeköt bennünket Ukrajnával. Ma ez nemcsak földrajzi igazság, hanem politikai tény: Brüsszelbe folyik.”
A nyíregyházi eseményen a kormányfő emellett bejelentette a kelet-magyarországi fejlesztések újabb támogatási programjait, jelezve, hogy a béke gazdasági stabilitást is jelent.
Kecskemét – A béke és a józan ész gyűlése
A harmadik gyűlést Kecskeméten tartotta a DPK, ahol Orbán Viktor Csiszár Jenővel folytatott beszélgetésében többek között arról beszélt, hogy a kis országoknak mindig előre kell gondolkodniuk:
Egy olyan méretű ország, mint a mienk, nem engedheti meg magának, hogy buta legyen!”
A miniszterelnök szerint a békepolitika nemcsak erkölcsi, hanem stratégiai előny is Magyarország számára, mivel aki előre gondolkodik, az ki tud maradni a háborúból.
A kormányfő egyúttal kijelentette:
A baloldal mindig adót emel, a jobboldal mindig adót csökkent. Mi a békével együtt a gazdasági stabilitást is megőrizzük.”
A rendezvényen Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója pedig arról beszélt, hogy a háború Európát rombolja, és a béke csak egységben, közös fellépéssel érhető el:
Ha egységben állunk ki a béke mellett, akkor képesek lehetünk Európát is a jó irányba fordítani.”
A kecskeméti gyűlésen Orbán Viktor azt a történelmi jelentőségű mondatot is kimondta, hogy:
A 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás.”
A kormányfő szerint:
- ha Brüsszel-párti kormányunk lesz, belevisznek minket a háborúba,
- ha nemzeti, akkor kimaradhatunk belőle.
Mohács – A negyedik gyűlés: a béke a Duna partján
A negyedik Háborúellenes Gyűlést december 13-án, szombaton, 11 órától lesz Mohácson.
Az esemény fő szónoka Orbán Viktor miniszterelnök lesz, mellette pedig Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is beszédet mond.
A szervezők szerint Mohács nem véletlenül lett a következő állomás, hiszen a magyar történelem egyik legnagyobb tanulságát hordozó városa most a jövő szimbóluma is lehet.
Mohács egyszer már megtanította nekünk, mit jelent, ha nem vagyunk elég erősek. Ma viszont az erő a béke, és a magyarok a béke oldalán állnak”
- fogalmazott a DPK közleménye.
A programban pódiumbeszélgetés, civil felszólalások és közös nyilatkozat is szerepel, a rendezvényt pedig élőben közvetíti a HírTv, a Mandiner, Orbán Viktor közösségi oldala és a Digitális Polgári Körök Facebook-oldala is.
Egyre több békepárti hang – egyre erősebb közösség
A DPK országjárása mára mozgalommá nőtte ki magát. Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten több tízezren hallgatták a miniszterelnök és a békepárti politikusok üzeneteit személyesen.
A szervezők szerint a mohácsi gyűlés a legnagyobb érdeklődést kiváltó háborúellenes rendezvény lesz, amelynek célja, hogy világosabbá tegye, a magyar emberek nem kérnek háborúból.
A háborúpártiak hangosak, de a békepárti magyarok sokkal többen vannak. A béke a mi oldalunkon áll, és szombaton Mohácson ezt újra meg fogjuk mutatni”
- üzenték a szervezők.