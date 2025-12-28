„Berántunk mindenkit azonnal” vagy „Viktor, fantasztikus vagy!” – Szavazzon, ön szerint melyik az év mondata?

„Szavazzon az év mondatára!” – írta Orbán Balázs a közösségi oldalán, és az alábbi emblematikus politikai értékeléseket, megjegyzéseket, illetve politikai elszólásokat vetette fel.
Se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja. Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból!”
– Orbán Viktor miniszterelnök.
15 millió magyar ember emelt idáig. Támogatásotok olyan, mint a szürke hamu alatt nyugvó parázs. Belül csendben izzik, de ha fát dobnak rá, egyként lángol. A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció”
– Kapu Tibor kutatóűrhajós.
Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és 28 százalékponttal nyert. Száz százalékban mögötted állunk!”
– Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke.
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk (...). Választást kell nyerni, utána mindent lehet”
– Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke.
Ha Ukrajna NATO- vagy EU-tag lenne, akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink. (...) Ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal!”
– Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt védelmi tanácsadója.
