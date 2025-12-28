„Berántunk mindenkit azonnal” vagy „Viktor, fantasztikus vagy!” – Szavazzon, ön szerint melyik az év mondata?

Hírlevél
Rendkívüli

Az év végéhez közeledve egy kis játékra hívta követőit Orbán Balázs vasárnapi Facebook-posztjában. A miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Viktor, Donald Trump, Kapu Tibor, Tarr Zoltán és Ruszin-Szendi Romulusz egy-egy 2025-ben elhíresült mondatát idézte fel, és szavazásra buzdított.
Orbán BalázsTarr ZoltánaranyköpésKapu TiborékOrbán ViktorRuszin-Szendi RomuluszDonald Trump

„Szavazzon az év mondatára!” – írta Orbán Balázs a közösségi oldalán, és az alábbi emblematikus politikai értékeléseket, megjegyzéseket, illetve politikai elszólásokat vetette fel.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) találkozója a washingtoni Fehér Házban, 2025. november 7-én (Fotó: Reuters)

Se katonát, se pénzt, se fegyvert nem adunk az ukrajnai háborúba, ez nem Magyarország érdeke, nem Magyarország háborúja. Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból!” 

– Orbán Viktor miniszterelnök.

15 millió magyar ember emelt idáig. Támogatásotok olyan, mint a szürke hamu alatt nyugvó parázs. Belül csendben izzik, de ha fát dobnak rá, egyként lángol. A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció” 

– Kapu Tibor kutatóűrhajós.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és 28 százalékponttal nyert. Száz százalékban mögötted állunk!” 

– Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump újra Orbán Viktort dicsérte

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk (...). Választást kell nyerni, utána mindent lehet” 

– Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke.

Ha Ukrajna NATO- vagy EU-tag lenne, akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink. (...) Ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal!” 

– Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt védelmi tanácsadója. 

Orbán Balázs alábbi Facebook-posztja alatt, kommentben várja a véleményeket.

 

