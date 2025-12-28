Bezáratná a kórházak felét Kóka János, aki immár nyíltan a Tisza szekerét tolja

Kóka János egy, az Ellenpont által szemlézett interjúban nyíltan azt követelte, hogy zárják be a hazai kórházak felét. Nem véletlen, hogy a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja is tartalmazza az ingyenes egészségügyi szolgáltatások megszüntetését.
A Gyurcsány/Bajnai-kormányok gazdasági minisztere többször is határozottan kijelentette:
a hazai kórházak legalább felét be kellene zárni, a vállalatoktól pedig több hozzájárulást kellene beszedni.
A Tisza Párt ősszel kiszivárgott gazdasági programtervezete szintén azt állapítja meg, hogy a társadalombiztosítási rendszer reformra szorul, és a kötelező magán-egészségbiztosítók felé tolná a lakosságot.
Az Ellenpont írása arra is rávilágít, hogy Kóka aktívan bekapcsolódik a Tisza Pártot segítő érdekcsoportok munkájába: üzlettársain, Kapitány Istvánon és Túri Péteren, valamint a színész Nagy Ervinen keresztül is megjelenik az ellenzéki projekt mögött.
Az Inforádió riportere nemrég egyenesen megkérdezte Kókától: miért és kinek lenne jó, ha bezárnák a magyarországi kórházak felét? Kóka János azt felelte: A magyar családoknak.
A Tisza Párt programjának célja az ingyenes egészségügy megszüntetése
A kiszivárgott Tisza-terv koncepciója szerint a jelenlegi állami társadalombiztosítási rendszert egy kötelező magánbiztosítói modell váltaná fel. A javaslat értelmében az állam hátrébb lépne a finanszírozásból, a munkavállalóknak pedig közvetlenül a piaci biztosítókkal kellene szerződniük, jövedelmük minimum 8,5 százalékát befizetve – írja az Ellenpont.
A nyugdíjhoz és az egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók – méghozzá a mostaninál jóval drágábban.
A minimális csomagok ugyan nagyjából a mostani terhelést fedeznék, de a jelenlegi szintű szolgáltatásokért akár 30-35 százalékot is fizetniük kellene a dolgozóknak.
A szolgáltatások mértéke a választott csomag árához igazodna, így a rendszer tisztán piaci alapokon működne.
Vagyis sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelések nem maradnának ingyenesek.
Kóka a Tisza háttérszervezője, és nem is titkolja
Kókát sokan elintézik egy kézlegyintéssel, de ő örök túlélőként egyáltalán nem hagyott fel a közéleti szerepvállalással. Ez nemcsak a sajtóban való alkalmi megjelenésekben, illetve vitairatok közzétételében ölt testet. Idén februárban Kóka János szólította fel az időközben a Tisza Párt tanácsadójává „előlépett” Kapitány István topmenedzsert, hogy fogjon össze Bajnai Gordonnal.
Magyar Péter egészségügyi szakértői csapatába bekerült Túri Péter is, aki Kóka egykori évfolyam- és üzlettársa, 2004 és 2006 között miniszteri biztosa volt.
Kóka a fentieken kívül személyes, jó kapcsolatot ápol a tiszás aktivista-színész Nagy Ervinnel. Az exminiszter jelenlegi felesége, Varga Edit műsorvezető mutatta be a színész önéletrajzi könyvét, Kóka János pedig januárban együtt utazott a színésszel Rómába, írja az Ellenpont.