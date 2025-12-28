Bezáratná a kórházak felét Kóka János, aki immár nyíltan a Tisza szekerét tolja

Kóka János egy, az Ellenpont által szemlézett interjúban nyíltan azt követelte, hogy zárják be a hazai kórházak felét. Nem véletlen, hogy a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja is tartalmazza az ingyenes egészségügyi szolgáltatások megszüntetését.

A Gyurcsány/Bajnai-kormányok gazdasági minisztere többször is határozottan kijelentette:

a hazai kórházak legalább felét be kellene zárni, a vállalatoktól pedig több hozzájárulást kellene beszedni.

A Tisza Párt ősszel kiszivárgott gazdasági programtervezete szintén azt állapítja meg, hogy a társadalombiztosítási rendszer reformra szorul, és a kötelező magán-egészségbiztosítók felé tolná a lakosságot.

Kóka János, a Doktor24 Medicina Zrt. elnöke egy háttérbeszélgetésen a budapesti Doktor24 CityZen Egészségközpontban 2020. június 16-án. A Doktor24 Medicina Zrt. 10 millió eurós befektetői megállapodást írt alá két európai tőkealappal. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az Ellenpont írása arra is rávilágít, hogy Kóka aktívan bekapcsolódik a Tisza Pártot segítő érdekcsoportok munkájába: üzlettársain, Kapitány Istvánon és Túri Péteren, valamint a színész Nagy Ervinen keresztül is megjelenik az ellenzéki projekt mögött.

Az Inforádió riportere nemrég egyenesen megkérdezte Kókától: miért és kinek lenne jó, ha bezárnák a magyarországi kórházak felét? Kóka János azt felelte: A magyar családoknak.

A Tisza Párt programjának célja az ingyenes egészségügy megszüntetése

A kiszivárgott Tisza-terv koncepciója szerint a jelenlegi állami társadalombiztosítási rendszert egy kötelező magánbiztosítói modell váltaná fel. A javaslat értelmében az állam hátrébb lépne a finanszírozásból, a munkavállalóknak pedig közvetlenül a piaci biztosítókkal kellene szerződniük, jövedelmük minimum 8,5 százalékát befizetve – írja az Ellenpont.

A nyugdíjhoz és az egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók – méghozzá a mostaninál jóval drágábban.

A minimális csomagok ugyan nagyjából a mostani terhelést fedeznék, de a jelenlegi szintű szolgáltatásokért akár 30-35 százalékot is fizetniük kellene a dolgozóknak.