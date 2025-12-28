Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Brigitte Bardot – a filmvilág kortalan dívája és örök szexszimbóluma

Tragédia

Beszakadt a jég a gyerekek alatt, belefulladtak a víztározóba

Kóka János

Bezáratná a kórházak felét Kóka János, aki immár nyíltan a Tisza szekerét tolja

6 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Gyurcsány-kormány egykori gazdasági minisztere újabban a Tisza Párt főszervezőjeként működik a háttérben. Kóka János üzleti alapú ismeretségi köréből többen is bekerültek Magyar Péter holdudvarába, köztük az ingyenes egészségügy megszüntetését követelő Túri Péter, vagy a Shell globális igazgatói székéből a Tiszához navigáló Kapitány István. Kóka már jóval a Tisza Párt gazdasági konvergenciaprogramjának nyilvánosságra kerülése előtt az egészségügyi megszorítások mellett kampányolt – írja az Ellenpont.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kóka JánosegészségügyTisza PártmagántőkeátalakításMagyar Péterkórház

Kóka János egy, az Ellenpont által szemlézett interjúban nyíltan azt követelte, hogy zárják be a hazai kórházak felét. Nem véletlen, hogy a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja is tartalmazza az ingyenes egészségügyi szolgáltatások megszüntetését.

A Gyurcsány/Bajnai-kormányok gazdasági minisztere többször is határozottan kijelentette: 

a hazai kórházak legalább felét be kellene zárni, a vállalatoktól pedig több hozzájárulást kellene beszedni. 

A Tisza Párt ősszel kiszivárgott gazdasági programtervezete szintén azt állapítja meg, hogy a társadalombiztosítási rendszer reformra szorul, és a kötelező magán-egészségbiztosítók felé tolná a lakosságot.

Kóka János, a Doktor24 Medicina Zrt. elnöke egy háttérbeszélgetésen a budapesti Doktor24 CityZen Egészségközpontban 2020. június 16-án. A Doktor24 Medicina Zrt. 10 millió eurós befektetői megállapodást írt alá két európai tőkealappal. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
Kóka János, a Doktor24 Medicina Zrt. elnöke egy háttérbeszélgetésen a budapesti Doktor24 CityZen Egészségközpontban 2020. június 16-án. A Doktor24 Medicina Zrt. 10 millió eurós befektetői megállapodást írt alá két európai tőkealappal. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az Ellenpont írása arra is rávilágít, hogy Kóka aktívan bekapcsolódik a Tisza Pártot segítő érdekcsoportok munkájába: üzlettársain, Kapitány Istvánon és Túri Péteren, valamint a színész Nagy Ervinen keresztül is megjelenik az ellenzéki projekt mögött.

Az Inforádió riportere nemrég egyenesen megkérdezte Kókától: miért és kinek lenne jó, ha bezárnák a magyarországi kórházak felét? Kóka János azt felelte: A magyar családoknak.

A Tisza Párt programjának célja az ingyenes egészségügy megszüntetése

A kiszivárgott Tisza-terv koncepciója szerint a jelenlegi állami társadalombiztosítási rendszert egy kötelező magánbiztosítói modell váltaná fel. A javaslat értelmében az állam hátrébb lépne a finanszírozásból, a munkavállalóknak pedig közvetlenül a piaci biztosítókkal kellene szerződniük, jövedelmük minimum 8,5 százalékát befizetve – írja az Ellenpont. 

A nyugdíjhoz és az egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók  – méghozzá a mostaninál jóval drágábban.

A minimális csomagok ugyan nagyjából a mostani terhelést fedeznék, de a jelenlegi szintű szolgáltatásokért akár 30-35 százalékot is fizetniük kellene a dolgozóknak.

Fizetős kórházak, orvoshibáztatás, a nővérek gúnyolása – ilyen egészségügyet képzel el Magyar Péter

A szolgáltatások mértéke a választott csomag árához igazodna, így a rendszer tisztán piaci alapokon működne. 

Vagyis sem a háziorvosi ellátás, sem a szakrendelések nem maradnának ingyenesek.


Kóka a Tisza háttérszervezője, és nem is titkolja

Kókát sokan elintézik egy kézlegyintéssel, de ő örök túlélőként egyáltalán nem hagyott fel a közéleti szerepvállalással. Ez nemcsak a sajtóban való alkalmi megjelenésekben, illetve vitairatok közzétételében ölt testet. Idén februárban Kóka János szólította fel az időközben a Tisza Párt tanácsadójává „előlépett” Kapitány István topmenedzsert, hogy fogjon össze Bajnai Gordonnal. 
 

Magyar Péter egészségügyi szakértői csapatába bekerült Túri Péter is, aki Kóka egykori évfolyam- és üzlettársa, 2004 és 2006 között miniszteri biztosa volt.

Kóka a fentieken kívül személyes, jó kapcsolatot ápol a tiszás aktivista-színész Nagy Ervinnel. Az exminiszter jelenlegi felesége, Varga Edit műsorvezető mutatta be a színész önéletrajzi könyvét, Kóka János pedig januárban együtt utazott a színésszel Rómába, írja az Ellenpont.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!