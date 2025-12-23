Törvényt sértett a Borsot betiltó bíró? Súlyos kérdések merültek fel a döntés körül

Bíró rokonok és nyilvános kirohanások

A bírói függőség Magyar Pétertől!”

– ezzel a címmel tett közzé Facebook-bejegyzést Budai Gyula, amelyben arra kérdezett rá, hogy Mikus Zsuzsanna személyes vagy családi kapcsolatban áll-e Magyar Péter körével. Ugyanis a Tisza Párt elnöke korábban maga beszélt arról, hogy számos rokona dolgozik bíróként, és „meg fogja nyerni az összes perét”.

Eközben a bírónő egy bírói szervezet honlapján közzétett nyilatkozatában szégyennek nevezte a kormánnyal kötött négyoldalú bérmegállapodást, amit felsőbírósági körökben kormányellenes aktivizmusként értékelnek.

Eljárásjogi szabályok sérülhettek

A Tűzfalcsoport által idézett jogi szakértők szerint a Bors különszámának betiltásáról szóló végzésben az is problémás, hogy a bíró előzetesen állást foglalt a tartalom jogsértő voltáról. Ez a Polgári Perrendtartás alapján sértheti az érdemi és eljárási döntések elkülönítésének elvét, valamint a tisztességes eljáráshoz és pártatlansághoz fűződő követelményeket. A portál szerint mindez tovább erősíti azt a benyomást, hogy az ügy nem pusztán jogi, hanem politikai szempontok mentén is értelmezhető.