Rendkívüli

Az Európai Bizottság alelnökének már papírja van arról, hogy hazudik

Törvényt sértett a Borsot betiltó bíró? Súlyos kérdések merültek fel a döntés körül

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Tűzfalcsoport szerint komoly szakmai és jogi aggályok merülnek fel a Bors különszámát betiltó bíró döntése kapcsán. A háttérben politikai elfogultság és eljárásjogi szabálysértés gyanúja is felvetődik.
bíróborsTisza PártTűzfalcsoportMagyar Péter

Mikus Zsuzsanna, a Fővárosi Törvényszék bírója már az eljárás korai szakaszában „nyilvánvalóan jogsértőnek” minősítette a Bors különszámát, ami szakértők szerint önmagában is súlyos kérdéseket vet fel a bírói pártatlanság kapcsán – írja a Tűzfalcsoport. A kritika azért is erős, mert a bírónő korábban nyíltan bírálta a kormány és az igazságügyi szereplők közötti bérmegállapodást.

bíró
Magyar Péter korábban maga beszélt arról, hogy számos rokona dolgozik bíróként, és „meg fogja nyerni az összes perét” (Fotó: Csudai Sándor)
Csípős megjegyzést kapott Lázár Jánostól a Bors különkiadását betiltó tiszás bíró

Bíró rokonok és nyilvános kirohanások

A bírói függőség Magyar Pétertől!” 

– ezzel a címmel tett közzé Facebook-bejegyzést Budai Gyula, amelyben arra kérdezett rá, hogy Mikus Zsuzsanna személyes vagy családi kapcsolatban áll-e Magyar Péter körével. Ugyanis a Tisza Párt elnöke korábban maga beszélt arról, hogy számos rokona dolgozik bíróként, és „meg fogja nyerni az összes perét”. 

Eközben a bírónő egy bírói szervezet honlapján közzétett nyilatkozatában szégyennek nevezte a kormánnyal kötött négyoldalú bérmegállapodást, amit felsőbírósági körökben kormányellenes aktivizmusként értékelnek.

Eljárásjogi szabályok sérülhettek

A Tűzfalcsoport által idézett jogi szakértők szerint a Bors különszámának betiltásáról szóló végzésben az is problémás, hogy a bíró előzetesen állást foglalt a tartalom jogsértő voltáról. Ez a Polgári Perrendtartás alapján sértheti az érdemi és eljárási döntések elkülönítésének elvét, valamint a tisztességes eljáráshoz és pártatlansághoz fűződő követelményeket. A portál szerint mindez tovább erősíti azt a benyomást, hogy az ügy nem pusztán jogi, hanem politikai szempontok mentén is értelmezhető.

