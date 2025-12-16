Elmarad a párizsi szilveszter: biztonsági kudarc Európa szívében

Amikor az állam már nem tud megvédeni

A bejegyzés szerint Franciaország fővárosa nem tudja megvédeni saját lakóit a randalírozó szélsőségesektől, miközben Európában állandósult a terrorfenyegetés.

Sorra jönnek a hírek a karácsonyi vásárokon tervezett merényletekről”

– írta a vérfagyasztó igazságot az államtitkár. A hatóságok válasza pedig sok esetben a rendezvények eltörlése, köztük Champs-Élysées-re tervezett újévi mulatság. Panyi Miklós szerint ide vezetett az elhibázott bevándorláspolitika, miközben Brüsszel már döntött: 2026 júliusától Magyarországra is meg akarja kezdeni a migránsok tömeges betelepítését. Úgy véli, Európának ideje lenne észhez térnie, mielőtt végleg eltűnik az, amit biztonságos, polgári életnek hívtunk.