Rendkívüli

Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

Veszély!

Kitört a pánik Magyarországon, megérkezett a mutálódott szupervírus

biztonság

Elmarad a párizsi szilveszter: biztonsági kudarc Európa szívében

A francia hatóságok eltörölték a Champs-Élysées-re tervezett újévi rendezvényt. Panyi Miklós szerint az, hogy biztonsági okokra hivatkozva kellett az eseményt eltörölni, az nem egyszerű műsorváltozás, hanem egy korszak lezárása.
biztonságterrorfenyegetettségszilveszteri mulatságPanyi MiklósChamps-Élyséeselmarad

A fények és a szabadság városában szerinte mára a fény és a szabadság is eltűnni látszik, miután Párizs elismerte, nem képes garantálni a közbiztonságot. Panyi Miklós Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: 

biztonság
Valaha így nézett ki aChamps-Élysée-n az újévi rendezvény, mikor még a biztonság volt az úr (Forrás: AFP)

Ez nem műsorváltozás, ez a normális európai, polgári életformának a vége.”

Orbán Balázs: Káosz nyugaton, nyugodt advent Budapesten

Amikor az állam már nem tud megvédeni

A bejegyzés szerint Franciaország fővárosa nem tudja megvédeni saját lakóit a randalírozó szélsőségesektől, miközben Európában állandósult a terrorfenyegetés. 

Sorra jönnek a hírek a karácsonyi vásárokon tervezett merényletekről”

– írta a vérfagyasztó igazságot az államtitkár. A hatóságok válasza pedig sok esetben a rendezvények eltörlése, köztük Champs-Élysées-re tervezett újévi mulatság. Panyi Miklós szerint ide vezetett az elhibázott bevándorláspolitika, miközben Brüsszel már döntött: 2026 júliusától Magyarországra is meg akarja kezdeni a migránsok tömeges betelepítését. Úgy véli, Európának ideje lenne észhez térnie, mielőtt végleg eltűnik az, amit biztonságos, polgári életnek hívtunk.

