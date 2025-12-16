Elmarad a párizsi szilveszter: biztonsági kudarc Európa szívében

A fények és a szabadság városában szerinte mára a fény és a szabadság is eltűnni látszik, miután Párizs elismerte, nem képes garantálni a közbiztonságot. Panyi Miklós Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:
Ez nem műsorváltozás, ez a normális európai, polgári életformának a vége.”
Amikor az állam már nem tud megvédeni
A bejegyzés szerint Franciaország fővárosa nem tudja megvédeni saját lakóit a randalírozó szélsőségesektől, miközben Európában állandósult a terrorfenyegetés.
Sorra jönnek a hírek a karácsonyi vásárokon tervezett merényletekről”
– írta a vérfagyasztó igazságot az államtitkár. A hatóságok válasza pedig sok esetben a rendezvények eltörlése, köztük Champs-Élysées-re tervezett újévi mulatság. Panyi Miklós szerint ide vezetett az elhibázott bevándorláspolitika, miközben Brüsszel már döntött: 2026 júliusától Magyarországra is meg akarja kezdeni a migránsok tömeges betelepítését. Úgy véli, Európának ideje lenne észhez térnie, mielőtt végleg eltűnik az, amit biztonságos, polgári életnek hívtunk.