Fordulat a Bloombergnél: már a lap szerint sincs eldőlve a kormányváltás

A Bloomberg elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a forint árfolyamát elsősorban a politikai várakozások és a magas alapkamat mozgatja. A magyar fizetőeszköz idén kiemelkedően teljesít a feltörekvő piacokon: a dollárral szemben 21 százalékkal, az euróhoz képest közel 7 százalékkal erősödött, ezzel a rubel mögött a második legjobb eredményt hozta – írja a Mandiner .

Különös fordulat: már a Bloomberg sem esküszik kormányváltásra Magyarországon (Forrás: AFP)

Nem lefutott meccs az áprilisi választás

A Bloomberg szerint a Wall Streeten továbbra is sokan Magyar Péter győzelmére számítanak, ugyanakkor egyre több befektető tart az esetleges választás utáni politikai „turbulenciáktól”. A lap korábbi cikkeire utalva azt is felidézik, hogy felmerült: Orbán Viktor egy vereség esetén köztársasági elnökként tarthatná meg befolyását.

„A verseny nem dőlt el” – állapítja meg az amerikai pénzügyi lap, hangsúlyozva, hogy a két politikai tábor közötti különbség túl szűk ahhoz, hogy biztos kimenetelt lehessen jósolni.