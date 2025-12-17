Fordulat a Bloombergnél: már a lap szerint sincs eldőlve a kormányváltás

A Bloomberg elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a forint árfolyamát elsősorban a politikai várakozások és a magas alapkamat mozgatja. A magyar fizetőeszköz idén kiemelkedően teljesít a feltörekvő piacokon: a dollárral szemben 21 százalékkal, az euróhoz képest közel 7 százalékkal erősödött, ezzel a rubel mögött a második legjobb eredményt hozta – írja a Mandiner .
Nem lefutott meccs az áprilisi választás
A Bloomberg szerint a Wall Streeten továbbra is sokan Magyar Péter győzelmére számítanak, ugyanakkor egyre több befektető tart az esetleges választás utáni politikai „turbulenciáktól”. A lap korábbi cikkeire utalva azt is felidézik, hogy felmerült: Orbán Viktor egy vereség esetén köztársasági elnökként tarthatná meg befolyását.
„A verseny nem dőlt el” – állapítja meg az amerikai pénzügyi lap, hangsúlyozva, hogy a két politikai tábor közötti különbség túl szűk ahhoz, hogy biztos kimenetelt lehessen jósolni.
Orbán Viktor választási rutinja továbbra is tényező
Az elemzés kitér arra is, hogy bár Magyar Péter több közvélemény-kutatásban vezet, ez önmagában nem jelent garanciát a győzelemre. A Bloomberg szerint Orbán Viktornak „különös tehetsége van” a választási győzelmek megszervezéséhez, amit a piacok sem hagynak figyelmen kívül.
Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a kormányváltás esélyét már nem kezelik egyértelmű forgatókönyvként.