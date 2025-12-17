Fordulat a Bloombergnél: már a lap szerint sincs eldőlve a kormányváltás

Hírlevél
19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Meglepő hangnemváltással jelentkezett a Bloomberg: az amerikai pénzügyi lap már nem tekinti biztosnak a magyar kormányváltást. Szerintük az áprilisi választás továbbra is nyitott, a politikai kockázatok pedig erősen hatnak a piacokra – írta meg a Mandiner.
A Bloomberg elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a forint árfolyamát elsősorban a politikai várakozások és a magas alapkamat mozgatja. A magyar fizetőeszköz idén kiemelkedően teljesít a feltörekvő piacokon: a dollárral szemben 21 százalékkal, az euróhoz képest közel 7 százalékkal erősödött, ezzel a rubel mögött a második legjobb eredményt hozta – írja a Mandiner .

Bloomberg
Különös fordulat: már a Bloomberg sem esküszik kormányváltásra Magyarországon (Forrás: AFP)

Nem lefutott meccs az áprilisi választás

A Bloomberg szerint a Wall Streeten továbbra is sokan Magyar Péter győzelmére számítanak, ugyanakkor egyre több befektető tart az esetleges választás utáni politikai „turbulenciáktól”. A lap korábbi cikkeire utalva azt is felidézik, hogy felmerült: Orbán Viktor egy vereség esetén köztársasági elnökként tarthatná meg befolyását.
„A verseny nem dőlt el” – állapítja meg az amerikai pénzügyi lap, hangsúlyozva, hogy a két politikai tábor közötti különbség túl szűk ahhoz, hogy biztos kimenetelt lehessen jósolni.

Felháborító! A Tisza Párt már jogi kockázatot is vállalna a szavazatokért

Orbán Viktor választási rutinja továbbra is tényező

Az elemzés kitér arra is, hogy bár Magyar Péter több közvélemény-kutatásban vezet, ez önmagában nem jelent garanciát a győzelemre. A Bloomberg szerint Orbán Viktornak „különös tehetsége van” a választási győzelmek megszervezéséhez, amit a piacok sem hagynak figyelmen kívül. 

Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a kormányváltás esélyét már nem kezelik egyértelmű forgatókönyvként.

