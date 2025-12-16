Magyarázkodik Bod Péter Ákos a „malacos” kijelentés után, miközben azt próbálják bizonygatni, hogy nincs tiszás kötődése

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Védekezésbe fogott Bod Péter Ákos, miután nagy vihart kavart beszédében az adófizetőket malachoz hasonlította, és adóemelésekről beszélt. Magyar Péter igyekezett elhatárolódni a közgazdásztól, ám hiába: az elmúlt hónapok eseményei azt mutatják, hogy Bod Péter Ákos először politikailag sorakozott fel Magyar mögött, aztán szakmai egyeztetéseken is részt vett a Tisza csapatával, miközben nyíltan egybeesik a véleményük.
Bod Péter Ákos december elején a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásán arról beszélt, hogy a következő kormánynak átfogó adóváltoztatásokra lesz szüksége. Érdemes szó szerint idézni a volt jegybankelnököt: 

Bod Péter Ákos
Bod Péter Ákos magyarázkodásba kezdett a botrányos kijelentése után (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat. Azoknak a személyi jövedelemadó-részét is, meg a vállalatit is. Mert a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap. Azt gondolom, anélkül, hogy most előreszaladnánk és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni. Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként, nagyobb részt.”

A kijelentés komoly felháborodást váltott ki. Orbán Viktor közösségi oldalán úgy reagált: 

Hölgyeim és uraim! Íme a Tisza adóterve. Kicsit segítek: a malacok szerintük mi, magyarok vagyunk.”

Levágásra váró malacoknak tarja a magyar adófizetőket a Tisza Párt szakértője

Védekezés és Magyar Péter szerepvállalása

A kormányfő bejegyzésére Bod Péter Ákos és Magyar Péter is válaszolt. Előbbi a botrány után magyarázkodásba kezdett, azt állítva, hogy szavait félreértették, és előadótársaival csupán szakmai elemzést végzett. Magyar ezzel párhuzamosan azt hangsúlyozta, hogy a közgazdásznak nincs köze a Tiszához, sőt fideszes kötődést sugallt.

Bod Péter Ákos beállt a Tisza mögé

A nyilvános adatok azonban mindennek ellentmondanak. Létezik egy V21 nevű csoport, aminek ő társelnöke. A szervezet a korábbi választáson Márki-Zay Pétert támogatta, majd tavaly márciusban nyíltan Magyar Péter mögé állt. Bod Péter Ákoséknak egyetlen hónap elég volt ahhoz, hogy rájöjjenek: Magyar az emberek egyetlen „reménysége”.

Fontos mozzanat emellett, hogy a közgazdász később maga ismerte el: egyeztetett a Tisza szakmai stábjával az adórendszer átalakításáról. Áttanulmányozta Magyar Péter nyilatkozatait, és találkozott a párt szakmai csoportjával, ahol szóba került a többkulcsos adó bevezetése is. Ezt a gondolatot nem máshol, mint a győri Híd Tisza-sziget rendezvényen fejtette ki. Akkor ezt mondta: 

Én megnéztem, hogy mit mondott el az elnök és mi hangzott el (…), a szakmai stábbal találkoztam és röviden érintettük ezt.” 

De ezt is mondta: 

Ezért én, ha megkérdez valaki, a leendő kormány pénzügyminiszterének azt tanácsolom, hogy ha van felhatalmazása a társadalomtól, akkor igenis, az igazságosság érdekében – és van médiája, hogy el tudja magyarázni, hogy ez mit jelent, akkor igenis – Nyugat-Európa nem véletlenül találta ki a progresszív adóztatást.”

Bod Péter Ákos
Kellemetlen: Magyar Péternek ezúttal Bod Péter Ákos miatt fájhat a feje (Forrás: Magyar Nemzet)

Ugyanazt mondja, mint a Tisza

Bod Péter Ákost a különféle megszólalásai is a Tiszához kapcsolják. Nemrégiben például így nyilatkozott: 

Itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő nagyon bölcsen, mármint Magyar Péter, erről nem beszél, a maga szempontjából bölcsen, mi nem kérdezünk rá, mint elemzők, mert nem kérdezünk rá nagyon, az újságírók néha kérdezgetik, de összenézünk és tudjuk, miről van szó.”

Fontos, hogy a Tisza Pártnak készült több száz oldalas megszorítócsomagban is többkulcsos adó szerepel, és társasági adó-emelés is. A tervezet összesen több ezermilliárdos megszorítást jelent. A volt jegybankelnök ezek mellett a Tisza-közeli médiában, a Kontrollban is rendszeresen megjelenik, és külpolitikai, valamint gazdaságpolitikai kérdésekben – Ukrajna támogatása, a rezsicsökkentés bírálata – is a párt álláspontjához hasonló véleményt képvisel.

 


 

