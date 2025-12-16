Magyarázkodik Bod Péter Ákos a „malacos” kijelentés után, miközben azt próbálják bizonygatni, hogy nincs tiszás kötődése

Bod Péter Ákos december elején a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásán arról beszélt, hogy a következő kormánynak átfogó adóváltoztatásokra lesz szüksége. Érdemes szó szerint idézni a volt jegybankelnököt:
Itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat. Azoknak a személyi jövedelemadó-részét is, meg a vállalatit is. Mert a vállalati adózásnál is ez tarthatatlan, amit csináltak, kusza is, és nincs elég adóalap. Azt gondolom, anélkül, hogy most előreszaladnánk és elvégeznénk a következő pénzügyminiszter helyett azt a hálátlan feladatot, ami elől mindig elbújik az ember, hogy ne ő mondja már ki, hogy mit fognak csinálni. Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként, nagyobb részt.”
A kijelentés komoly felháborodást váltott ki. Orbán Viktor közösségi oldalán úgy reagált:
Hölgyeim és uraim! Íme a Tisza adóterve. Kicsit segítek: a malacok szerintük mi, magyarok vagyunk.”
Védekezés és Magyar Péter szerepvállalása
A kormányfő bejegyzésére Bod Péter Ákos és Magyar Péter is válaszolt. Előbbi a botrány után magyarázkodásba kezdett, azt állítva, hogy szavait félreértették, és előadótársaival csupán szakmai elemzést végzett. Magyar ezzel párhuzamosan azt hangsúlyozta, hogy a közgazdásznak nincs köze a Tiszához, sőt fideszes kötődést sugallt.
Bod Péter Ákos beállt a Tisza mögé
A nyilvános adatok azonban mindennek ellentmondanak. Létezik egy V21 nevű csoport, aminek ő társelnöke. A szervezet a korábbi választáson Márki-Zay Pétert támogatta, majd tavaly márciusban nyíltan Magyar Péter mögé állt. Bod Péter Ákoséknak egyetlen hónap elég volt ahhoz, hogy rájöjjenek: Magyar az emberek egyetlen „reménysége”.
Fontos mozzanat emellett, hogy a közgazdász később maga ismerte el: egyeztetett a Tisza szakmai stábjával az adórendszer átalakításáról. Áttanulmányozta Magyar Péter nyilatkozatait, és találkozott a párt szakmai csoportjával, ahol szóba került a többkulcsos adó bevezetése is. Ezt a gondolatot nem máshol, mint a győri Híd Tisza-sziget rendezvényen fejtette ki. Akkor ezt mondta:
Én megnéztem, hogy mit mondott el az elnök és mi hangzott el (…), a szakmai stábbal találkoztam és röviden érintettük ezt.”
De ezt is mondta:
Ezért én, ha megkérdez valaki, a leendő kormány pénzügyminiszterének azt tanácsolom, hogy ha van felhatalmazása a társadalomtól, akkor igenis, az igazságosság érdekében – és van médiája, hogy el tudja magyarázni, hogy ez mit jelent, akkor igenis – Nyugat-Európa nem véletlenül találta ki a progresszív adóztatást.”
Ugyanazt mondja, mint a Tisza
Bod Péter Ákost a különféle megszólalásai is a Tiszához kapcsolják. Nemrégiben például így nyilatkozott:
Itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő nagyon bölcsen, mármint Magyar Péter, erről nem beszél, a maga szempontjából bölcsen, mi nem kérdezünk rá, mint elemzők, mert nem kérdezünk rá nagyon, az újságírók néha kérdezgetik, de összenézünk és tudjuk, miről van szó.”
Fontos, hogy a Tisza Pártnak készült több száz oldalas megszorítócsomagban is többkulcsos adó szerepel, és társasági adó-emelés is. A tervezet összesen több ezermilliárdos megszorítást jelent. A volt jegybankelnök ezek mellett a Tisza-közeli médiában, a Kontrollban is rendszeresen megjelenik, és külpolitikai, valamint gazdaságpolitikai kérdésekben – Ukrajna támogatása, a rezsicsökkentés bírálata – is a párt álláspontjához hasonló véleményt képvisel.