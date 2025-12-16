Magyarázkodik Bod Péter Ákos a „malacos” kijelentés után, miközben azt próbálják bizonygatni, hogy nincs tiszás kötődése

Védekezés és Magyar Péter szerepvállalása

A kormányfő bejegyzésére Bod Péter Ákos és Magyar Péter is válaszolt. Előbbi a botrány után magyarázkodásba kezdett, azt állítva, hogy szavait félreértették, és előadótársaival csupán szakmai elemzést végzett. Magyar ezzel párhuzamosan azt hangsúlyozta, hogy a közgazdásznak nincs köze a Tiszához, sőt fideszes kötődést sugallt.

Bod Péter Ákos beállt a Tisza mögé

A nyilvános adatok azonban mindennek ellentmondanak. Létezik egy V21 nevű csoport, aminek ő társelnöke. A szervezet a korábbi választáson Márki-Zay Pétert támogatta, majd tavaly márciusban nyíltan Magyar Péter mögé állt. Bod Péter Ákoséknak egyetlen hónap elég volt ahhoz, hogy rájöjjenek: Magyar az emberek egyetlen „reménysége”.

Fontos mozzanat emellett, hogy a közgazdász később maga ismerte el: egyeztetett a Tisza szakmai stábjával az adórendszer átalakításáról. Áttanulmányozta Magyar Péter nyilatkozatait, és találkozott a párt szakmai csoportjával, ahol szóba került a többkulcsos adó bevezetése is. Ezt a gondolatot nem máshol, mint a győri Híd Tisza-sziget rendezvényen fejtette ki. Akkor ezt mondta:

Én megnéztem, hogy mit mondott el az elnök és mi hangzott el (…), a szakmai stábbal találkoztam és röviden érintettük ezt.”

De ezt is mondta: