Rendkívüli

Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

Veszély!

Kitört a pánik Magyarországon, megérkezett a mutálódott szupervírus

Bod Péter Ákos

Menczer Tamás: Bod Péter Ákos nem tiszás? De. Az.

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Bod Péter Ákos megpróbált technikai ködbe burkolózni, de a mondatok között kibukott az igazság. Menczer Tamás szerint a volt jegybankelnök maga is elismerte, hogy a Tisza Párt körül mozog.
Bod Péter ÁkosTisza PártTisza-adómegszorításokMenczer Tamásadóemelés

Hiába az utólagos magyarázkodás, az internet nem felejt: Bod Péter Ákos arról beszélt a Híd TISZA Sziget rendezvényén, hogy figyelte az elnöki megszólalásokat, egyeztetett, és kapcsolatban állt egy szakmai stábbal. Hangsúlyozta továbbá: 

Bod Péter Ákos
A videó is bebizonyítj, hogy Bod Péter Ákos tiszás – szögezte le Menczer Tamás (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

A Tisza Párt taktikája az, hogy ezekben a technikai kérdésekben nem mond sokat.”

Magyarázkodik Bod Péter Ákos a „malacos” kijelentés után, miközben azt próbálják bizonygatni, hogy nincs tiszás kötődése

Menczer Tamás: itt nincs félreértés

Menczer Tamás közösségi oldalán egyértelművé tette, hogy nincs miről vitatkozni: Bod Péter Ákos tiszás.

Látod azt a szép nagy Tisza-logót? Hallod, ahogy elmondja, hogy találkozni, egyeztetni szokott a tiszás szakmai stábbal?” 

– tette fel a kérdést. Úgy fogalmazott, a tiszások „levágás előtt álló disznóhoz hasonlítanak”, mert ha jön a Tisza, jön a kés is – Tisza-adó formájában: megszorítás, adóemelés, hideg technokrata beszéd. A figyelmeztetés világos: ezt a politikát meg kell állítani, mielőtt újra az emberek fizetik meg az árát.

