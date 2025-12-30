Bóka János: Az uniós pénzeket nem a magyar szuverenitás feladásáért kell megszerezni

Bóka János az egyik legújabb TikTok-videójában, amelyben kommentelők felvetéseire reagált a nemzetek Európája mellett érvelt, a V4-ek fontosságát hangsúlyozta, és egyértelművé tette, hogy a magyar kormány nem hajlandó politikai alapelveit pénzre váltani.

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint Magyarország nem hajlandó feladni alapvető nemzeti érdekeit az uniós forrásokért cserébe. Bóka János a kommentelők kritikáira reagálva beszélt a V4-ek jövőjéről, az uniós pénzek helyzetéről és az Európai Unió előtt álló stratégiai irányválasztásról is Fotó: Katona Tibor / MTI

Bóka János szerint Magyarország a nemzetek Európájában hisz, ahol a szuverenitás nem alku tárgya

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter több, az Európai Unióval és Magyarország külpolitikai mozgásterével kapcsolatos kritikára is válaszolt.

A tárcavezető elsőként a V4 helyzetére reagált. Egy komment szerint a visegrádi együttműködést Magyarország belpolitikai érdekek miatt leépítette, amit Bóka János határozottan visszautasított:

Magyarországot azzal biztosan nem lehet megvádolni, hogy leépíti a V4-es együttműködést. Nem volt olyan V4-es megbeszélés, amire nem mentünk volna el.”

Hozzátette, hogy a V4 nem alkalmi politikai szövetség, hanem sorsközösség, amely kormányokon és politikai rendszereken ível át, és amelynek jövőbeli sikeréért is dolgozni fognak.

A videó másik hangsúlyos témája az uniós források kérdése volt. Egy komment szerint „nem nagyon jönnek az uniós források”, amire Bóka János úgy reagált, hogy nyilvánvalóan eltérően látják, mit jelent a siker az ő munkájában.

Abból indultunk ki, hogy nem kapunk egy fityinget sem, ma már a kohéziós forrásoknak mintegy a feléhez hozzáférünk, és ezt európai összehasonlításban az egyik leghatékonyabb módon használjuk fel”

– fogalmazott a politikus, ugyanakkor világossá tette, az ő feladata nem az, hogy alapvető nemzeti ügyeket alku tárgyává tegyen.

Az én munkám azonban nem az, hogy a magyar szuverenitást pénzért kiárusítsam”

– mondta, majd felsorolta azokat a területeket, amelyekből a kormány nem enged:

a szigorú migrációs politika,

a rezsicsökkentés

és a gyermekvédelem nem lehetnek alku tárgyai Brüsszellel.

Ezeket a pénzeket nekünk a magyar szuverenitás megtartása és a magyar nemzeti érdekek érvényesítése mellett kell elhozni. Ez az én feladatom”

– hangsúlyozta a miniszter, aki végül az Európai Unió jövőjéről is beszélt. Szerinte vannak, akik az „európai egyesült államok” irányába vinnék a közösséget, ő azonban másképp látja a jövőt:

Én továbbra is azt hiszem, hogy a nemzet fontos, a nemzetállamok fontosak, és a 21. században is van szerepük.”

Bóka János szerint Magyarország a nemzetek Európájában hisz. Egy olyan közösségben, amely nem felváltja, hanem megerősíti a nemzetállamokat.

Amíg a magyarok többsége is ezt gondolja, ezt fogjuk képviselni az európai politikában”

– mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter.