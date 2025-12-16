Bóka János: A Nyugat-Balkán helye az EU-ban van

Hírlevél
30 perce
Brüsszelben újabb előrelépés történt Montenegró európai uniós csatlakozása felé, öt tárgyalási fejezet ideiglenes lezárásával. Bóka János hangsúlyozta: Magyarország következetesen támogatja a nyugat-balkáni bővítést.
A Montenegró uniós csatlakozásáról szóló kormányközi konferencián vett részt Brüsszelben kedd reggel Bóka János. Az európai ügyekért felelős miniszter kiemelte: az ülésen újabb öt tárgyalási fejezetet sikerült ideiglenesen lezárni, ami kézzelfogható előrelépést jelent a csatlakozási folyamatban.

Bóka János
Bóka János szerint sem titok: Magyarország régóta támogatja a Nyugat-Balkán csatlakozását az EU-ba (Fotó: Jánosi Szabolcs)
Bóka János: Magyarország új szövetségeket épít a változó világrendben

A Nyugat-Balkán stabilitása magyar és európai érdek

Magyarország következetesen támogatja az EU nyugat-balkáni bővítését. A térség stabilitása, infrastrukturális kapcsolatai, a gazdasági együttműködés lehetőségei kulcsfontosságúak Magyarország és Európa számára”

– hangsúlyozta a miniszter, aki hozzátette: hazánk támogatja Montenegró azon célkitűzését, hogy a csatlakozási tárgyalásokat 2026-ig lezárják.


 

