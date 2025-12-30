Bóka János értékelte a leköszönő dán uniós elnökséget

Bóka János, az európai uniós ügyek minisztere a közösségi oldalán témánként osztályozta a dán elnökség munkáját.

Év végi összegzésben vont mérleget a leköszönő dán uniós elnökség teljesítményéről az európai uniós ügyek minisztere. Bóka János értékelés szerint a dán félév több területen is elmaradt a várakozásoktól, különösen migráció, versenyképesség és bővítés ügyében. Fotó: Vajda János / MTI

Bóka János: A leköszönő dán uniós elnökség a kevés előrelépés mellett, sok vitatott döntést tud csak felmutatni

Migráció terén a miniszter szerint az elnökség tett lépéseket az „innováció” irányába, és az Európa Tanácsban is szervezte az ellenállást a nemzetközi egyezmények újraértelmezése érdekében. Ugyanakkor hangsúlyozta:

A Migrációs Paktum felülvizsgálata tabu volt számára, és asszisztált egy olyan szolidaritási mechanizmus elfogadásához, ami semmibe veszi Magyarország határvédelmi erőfeszítéseit és migránsok relokációjára kötelezne bennünket.”

Az osztályzat: közepes.

A versenyképesség kapcsán Bóka János elismerte az adminisztratív terhek csökkentését célzó omnibus csomagok előmozdítását, ugyanakkor bírálta, hogy az elnökség nem tudott valódi ellensúlyt képezni az Európai Bizottság kereskedelempolitikájával szemben. Kifogásolta a RepowerEU szabályozás erőltetését is:

Az orosz gázimport betiltását célzó szabályozás tovább növeli a már amúgy is magas energiaárakat és ellátásbiztonsági kockázatot is jelent.”

Szerinte az irreális klímacélok tovább rontották az európai vállalkozások helyzetét. Osztályzat: elégséges.

A hétéves uniós költségvetésről szólva úgy fogalmazott, hogy a dán elnökség működtette ugyan a tárgyalási keretet, de érdemi előrelépés nem történt.

Az év végén semmivel sem állunk közelebb a nagy kérdések megválaszolásához, mint fél évvel ezelőtt”

- írta, hozzátéve, hogy a Bizottság javaslata kevesebb pénzt hagyna mezőgazdaságra és kohézióra, miközben Ukrajnára és védelemre többet költene. Osztályzat: elégséges.

A biztonság- és védelempolitikát illetően Bóka János szerint az elnökség nem az európai védelmi ipar megerősítésére koncentrált, hanem „elkezdte felkészíteni Európát egy Ukrajna területén Oroszországgal vívott közvetlen katonai konfliktusra”.

Erre is elégséges osztályzatot adott.

A bővítés területén komoly kritikát fogalmazott meg a tárcavezető, mivel a Tanács évek óta először nem tudott bővítési következtetéseket elfogadni, Ukrajna esetében pedig szerinte több eljárási szabályt is áthágtak.

Az érdemalapú bővítést felülírták a politikai megfontolások”

- írta. Osztályzat: elégséges.