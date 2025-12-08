Figyelmeztetés érkezett: minden út a békéhez Oroszországon át vezet

Bóka János a legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy a kontinens békéje nem képzelhető el Oroszország bevonása nélkül. Úgy fogalmazott, ma már az Egyesült Államok és Donald Trump elnök is közvetlen és rendszeres párbeszédet folytat Oroszországgal, és a világ egyetlen komolyan vehető békekezdeményezése is az ő nevéhez kötődik. Bóka János, ebben a kontextusban kiemelte: a konfliktus lezárásához valamennyi érintett féllel beszélni kell.

Bóka János miniszter a Nézőpont Intézet konferenciáján

Fotó: Szabolcs Jánosi / Facebook

A háború utáni európai rend előkészítése

Bóka János szerint a tárgyalásoknak nem csupán a fegyveres konfliktus lezárása a célja, hanem az is, hogy megtervezzék Európa, Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolatainak jövőjét. A videóban úgy fogalmazott, hogy a háború utáni időszak politikai és gazdasági viszonyrendszerét már most elő kell készíteni. Ennek része szerinte az energetikai együttműködés újragondolása is, amelyet kölcsönösen előnyösnek tart Európa és Oroszország számára.