Kettős mérce az EU-ban: ugyanazért Lengyelországot jutalmazzák, minket büntetnek

Bóka János közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy amíg Lengyelországban mindent szabad, addig Magyarországot ugyanazokért a dolgokért folyamatosan előveszik.

Bóka János: Ursula von der Leyen mindent elnéz Donald Tusknak Fotó: AFP/Janek Skarzynski

Ne legyen kétségünk afelől, hogy mindez annak köszönhető, hogy Donald Tusk az Európai Tanács egykori elnöke, Lengyelország jelenlegi miniszterelnöke, jó viszonyt ápolt az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal.

Bóka János rámutatott, hogy amíg Magyarországot állandóan zaklatják az igazságszolgáltatás függetlenségéért, addig Lengyelországban olyat is megengednek maguknak,

hogy a lengyel igazságügyi miniszter, aki egyébként a legfőbb ügyész is, maga hoz létre bizottságokat, amelyek eldöntik, hogy az előző kormányzati érában kinevezett bírák közül ki maradhat hivatalban, és ki nem.”

Természetesen az Európai Parlament ezt nem kommentálja.

Továbbá azt is nehezményezi a miniszter, hogy

a Bizottság korlátlan hozzáférést engedélyezett Lengyelország számára az uniós forrásokhoz úgy, hogy a lengyel kormány másfél oldalas akciótervet tett le az asztalra, amely akciótervnek azóta egyetlenegy eleme se valósult meg.”

Mindeközben Magyarország minden előírásnak megfelel, és folyamatos ellenőrzés mellett tevékenykedve sem kapja meg a neki jogosan járó pénzeket.