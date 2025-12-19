Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tiltakozás az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen

Most érkezett!

Orbán Viktor rendkívüli videót osztott meg – ezt látnia kell!

Bokros Lajos

Bokros Lajos elszólta magát: hatalmas port kavart a kijelentése

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Horn-kormány egykori pénzügyminisztere arról nosztalgiázott a Tisza házi médiájában, hogy annak idején ők vezették be a tandíjat. Bokros Lajos a többi egykori megszorító intézkedésüket is méltatta, amelyek egyébként a Magyar Péterék gazdasági terveiben szereplő elemekkel mutatnak hasonlóságot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bokros LajosTisza PártMagyar Péteréktandíj

Úgy tűnik, a Tisza Párt bevezetné a tandíjat – erre lehet következtetni abból, ahogyan Bokros Lajos a Tisza házi médiuma, a Kontroll.hu műsorában nyilatkozott. Amint az Ellenpont kiszúrta

a Horn-kormány pénzügyminisztere büszkélkedett azzal, hogy ők törölték el az ingyenes egyetemi képzést. 

„Szociológiai, társadalompolitikai, sőt, erkölcsi szempontból óriási jelentőségű volt az, hogy Magyarország volt az első ország, amelyik a rendszerváltás után bevezette a tandíjat” – fogalmazott Bokros Kéri Lászlóval beszélgetve.

Bokros Lajos ma is büszke arra, hogy ők bevezették a tandíjat. Forrás: Facebook
Bokros Lajos ma is büszke arra, hogy ők bevezették a tandíjat Forrás: Facebook

Bokros Lajos ma is büszke a brutális megszorításaikra 

Emlékezetes: a Fidesz 1998-ban kormányra kerülve eltörölte a tandíjat. 

Majd miután a Gyurcsány-kormány ismét bevezette azt, a Fidesz ellenzékből is elérte az egyetemistákat sújtó sarc megszüntetését: a sikeres 2008-as népszavazáson a magyar társadalom többsége nemet mondott a kötelező tandíjra.

Bokros Lajos a róla elnevezett hírhedt megszorítócsomag több elemét is dicsérte a műsorban, ami figyelemre méltó abból a szempontból, hogy a Tisza gazdasági elképzeléseit tartalmazó tervezet kísérteties hasonlóságokat mutat a Bokros-csomaggal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!