Bokros Lajos elszólta magát: hatalmas port kavart a kijelentése

Úgy tűnik, a Tisza Párt bevezetné a tandíjat – erre lehet következtetni abból, ahogyan Bokros Lajos a Tisza házi médiuma, a Kontroll.hu műsorában nyilatkozott. Amint az Ellenpont kiszúrta:

a Horn-kormány pénzügyminisztere büszkélkedett azzal, hogy ők törölték el az ingyenes egyetemi képzést.

„Szociológiai, társadalompolitikai, sőt, erkölcsi szempontból óriási jelentőségű volt az, hogy Magyarország volt az első ország, amelyik a rendszerváltás után bevezette a tandíjat” – fogalmazott Bokros Kéri Lászlóval beszélgetve.

Bokros Lajos ma is büszke arra, hogy ők bevezették a tandíjat Forrás: Facebook

Bokros Lajos ma is büszke a brutális megszorításaikra

Emlékezetes: a Fidesz 1998-ban kormányra kerülve eltörölte a tandíjat.

Majd miután a Gyurcsány-kormány ismét bevezette azt, a Fidesz ellenzékből is elérte az egyetemistákat sújtó sarc megszüntetését: a sikeres 2008-as népszavazáson a magyar társadalom többsége nemet mondott a kötelező tandíjra.

Bokros Lajos a róla elnevezett hírhedt megszorítócsomag több elemét is dicsérte a műsorban, ami figyelemre méltó abból a szempontból, hogy a Tisza gazdasági elképzeléseit tartalmazó tervezet kísérteties hasonlóságokat mutat a Bokros-csomaggal.