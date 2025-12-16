Bokros Lajos visszatérne Magyar Péterrel

Bokros Lajos otthonosan érzi magát a Tisza Párt környékén: nemcsak kampányol az új baloldali megszorítócsomag mellett, de szívesen vállalna szerepet Magyar Péter mellett – írta Orbán Balázs videóbejegyzéséhez.
Bokros Lajos vérfagyasztó ötletei
A miniszterelnök politikai igazgatója rövid videót osztott meg Bokros Lajos Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásáról, amiben a baloldali közgazdász elmondta:
Nekem nincsenek kivagyiságból táplálkozó ambícióim, ami nem jelenti azt, hogyha szükség van rá és a saját feltételeim mellett tudom végezni a munkámat, akkor ne vállalnék valamiféle szerepet.”
Ezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy a vállalatok támogatását, valamint a 14. havi nyugdíjat is kárhoztatta, hiszen korábban is megírtuk, sokkoló kijelentésekkel állt elő a Horn-kormány volt pénzügyminisztere, Bokros Lajos
- többkulcsos adót,
- nyugdíjkorhatár-emelést,
- a magyar aranytartalék eladását
- és a nyugdíjrendszer gyakorlatilag teljes privatizációját sürgeti.