Bokros Lajos visszatérne Magyar Péterrel

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Nemcsak kampányol az új baloldali megszorítócsomag mellett, de szívesen vállalna szerepet Magyar Péter mellett – írta Orbán Balázs videóbejegyzéséhez. Bokros Lajos, a baloldali megszorítások mestere nem kertelt.
orbán balázstisza pártbokros lajosmagyar péterszerep

Bokros Lajos otthonosan érzi magát a Tisza Párt környékén: nemcsak kampányol az új baloldali megszorítócsomag mellett, de szívesen vállalna szerepet Magyar Péter mellett – írta Orbán Balázs videóbejegyzéséhez.

Bokros Lajos, BokrosLajos, HornGyula, MagyarPéter
Bokros Lajos, Horn Gyula, Magyar Péter: összenő, ami összetartozik. A Bokros-csomag után jön a Magyar-csomag?
Fotó: X/Tűzfalcsoport

Bokros Lajos vérfagyasztó ötletei

A miniszterelnök politikai igazgatója rövid videót osztott meg Bokros Lajos Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásáról, amiben a baloldali közgazdász elmondta:

Nekem nincsenek kivagyiságból táplálkozó ambícióim, ami nem jelenti azt, hogyha szükség van rá és a saját feltételeim mellett tudom végezni a munkámat, akkor ne vállalnék valamiféle szerepet.”

Ezek után nem lehet csodálkozni azon, hogy a vállalatok támogatását, valamint a 14. havi nyugdíjat is kárhoztatta, hiszen korábban is megírtuk, sokkoló kijelentésekkel állt elő a Horn-kormány volt pénzügyminisztere, Bokros Lajos

  • többkulcsos adót,
  • nyugdíjkorhatár-emelést,
  • a magyar aranytartalék eladását
  • és a nyugdíjrendszer gyakorlatilag teljes privatizációját sürgeti.

 

 

