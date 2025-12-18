Bokros Lajos a magyar emberek kifosztásáról nosztalgiázott Magyar Péter csatornáján

Meglepő őszinteséggel idézte fel Bokros Lajos a kilencvenes évek privatizációs időszakát Magyar Péter házi lapjának műsorában – írta meg az Ellenpont. A Horn-kormány egykori pénzügyminisztere nosztalgikus hangnemben beszélt a közművagyon külföldi kézbe adásáról, miközben a beszélgetés világossá tette: ezek az elképzelések ma is élnek a Tisza Párt környezetében.
Amikor a privatizációt ünnepelték
Abban az időszakban kezdtük el a közüzemi cégek privatizációját, és jelentős, 4,5 milliárd dolláros bevétel keletkezett”
– idézte fel Bokros Lajos, hozzátéve, hogy a nemzetközi pénzpiacok kifejezetten örültek ennek. A valóság azonban az volt, hogy a villany- és gázszolgáltatók többsége külföldi tulajdonba került, miközben az állam garantálta a befektetők profitját. Ennek következményei gyorsan jelentkeztek: sorozatos gáz- és áramáremelések indultak, a magyar családok pedig éveken át fizették meg a rablóprivatizáció árát.
Átverték a lakosságot, elszabadultak az árak
A privatizációt annak idején azzal indokolták, hogy az állam rossz gazda, a költségvetési hiány magas, és a közművek eladása majd megoldja a problémákat. Ez nem történt meg.
2002 és 2006 között több mint 1400 milliárd forintnyi állami vagyon tűnt el, miközben a költségvetési hiány 6800 milliárd forinttal nőtt. A gázárak 2006-ban 30 százalékkal, a villamos energia díjai 10–14 százalékkal emelkedtek, majd a Gyurcsány-kormány idején az áremelések rendszeressé váltak.
A Tisza Párt ugyanarra az útra lépne
A Bokros-féle gondolatok ma sem múltidéző elszólások. A Tisza Párt gazdasági elképzeléseiben több ponton megjelenik a közszolgáltatások privatizációja, ami logikusan magával hozná a rezsicsökkentés felszámolását is.
Magyar Péter korábban humbugnak nevezte a rezsicsökkentést, míg a párthoz köthető szakértők nyíltan beszélnek az energiaárak emelésének szükségességéről.
A történelem azonban már megmutatta, hová vezet ez az út. Nem véletlen, hogy a rezsicsökkentést végül a második Orbán-kormány tudta bevezetni, miután visszavásárolta a stratégiai közművagyont. Bokros Lajos mostani szereplése egyértelmű üzenet: a Tisza Párt kész lenne elindítani egy, a Bokros-csomagra kísértetiesen hasonlító programot, melynek az árát ugyancsak a magyar emberek fizetnék meg.