Bokros Lajos a magyar emberek kifosztásáról nosztalgiázott Magyar Péter csatornáján

Meglepő őszinteséggel idézte fel Bokros Lajos a kilencvenes évek privatizációs időszakát Magyar Péter házi lapjának műsorában – írta meg az Ellenpont. A Horn-kormány egykori pénzügyminisztere nosztalgikus hangnemben beszélt a közművagyon külföldi kézbe adásáról, miközben a beszélgetés világossá tette: ezek az elképzelések ma is élnek a Tisza Párt környezetében.

Bokros Lajos újra feltűnt a színen: ezúttal a Tisza Párt csatornáján nosztalgiázott a Bokros-csomagról (Forrás: Kontroll/Képernyőkép)

Amikor a privatizációt ünnepelték

Abban az időszakban kezdtük el a közüzemi cégek privatizációját, és jelentős, 4,5 milliárd dolláros bevétel keletkezett”

– idézte fel Bokros Lajos, hozzátéve, hogy a nemzetközi pénzpiacok kifejezetten örültek ennek. A valóság azonban az volt, hogy a villany- és gázszolgáltatók többsége külföldi tulajdonba került, miközben az állam garantálta a befektetők profitját. Ennek következményei gyorsan jelentkeztek: sorozatos gáz- és áramáremelések indultak, a magyar családok pedig éveken át fizették meg a rablóprivatizáció árát.