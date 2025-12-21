Bölöni László: A franciák nem értik, hogy tudja a magyar kormány ennyire támogatni a családokat

Telt házas volt szombaton az idei utolsó Háborúellenes Gyűlés a szegedi Pick Aréna falai között. A gyűlésen röviden felszólalt a világhírű magyar futball szakember, Bölöni László is, aki évtizedek óta Franciaországban él.

A legendás labdarúgó szerint Franciaországban értetlenül állnak a magyar családpolitika sikere előtt. Bölöni László a szegedi Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt, hogy a magyar kormány családtámogatási rendszere Európában is egyedülálló. Fotó: YouTube

Bölöni László: Franciaországban elképzelhetetlen a magyar családtámogatási rendszer bevezetése

A rendezvényen a Digitális Polgári Körök nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip köszöntötték a résztvevőket, az eseményen több kormánytag mellett számos közéleti személy, sportoló, művész is megjelent. A háborúellenes gyűlésen Bölöni László, a világhírű magyar sportoló Rákay Philip kérdésére válaszolva arról beszélt, hogyan látják Magyarországot Nyugat-Európában, különösen a családpolitika szempontjából. Elmondása szerint sok francia nagyra értékeli Orbán Viktor munkáját, ugyanakkor gyakran értetlenül állnak a magyar kormány intézkedései előtt.

Bölöni hangsúlyozta, hogy a magyar családokat segítő kedvezmények – a háromgyermekes anyák támogatása, az adókedvezmények, a CSOK vagy a fiatalok lakáshoz jutását segítő kedvezményes, háromszázalékos hitel – bevezetése Franciaországban gyakorlatilag elképzelhetetlen.

A franciák egyszerűen nem értik, hogyan lehet ennyi segítséget adni a családoknak”

- fogalmazott az erdélyi származású sportlegenda, aki személyes hangon beszélt identitásáról is. Mint mondta, a kisebbségi lét tapasztalata „beleégett a lelkébe”, és ezt vitte magával külföldre is. Ezért mindig arra törekedett, hogy a hazáját úgy képviselje, hogy amikor hazatér, büszke lehessen magára, és az otthoniak is büszkén gondolhassanak rá.