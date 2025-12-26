Hírlevél
vonat

Bombariadó volt az Ukrajnából hazánkba tartó két vonaton

29 perce
Olvasási idő: 2 perc
Két Ukrajnából hazánkba érkező gyorsvonatot is átvizsgáltak a tűzszerészek bombariadó miatt. A riasztás alaptalannak bizonyult, robbanószerkezetet nem találtak, ám a szerelvények végül jelentős késéssel futottak be Budapestre.
vonatbombariadóUkrajnaMagyarország

Csütörtökön hajnalban bombariadó volt két, Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton – számolt be róla az Index. Az ukrán tűzszerészek mindkét vonatot átvizsgálták, és a vasúttársaság tájékoztatása szerint a riasztások alaptalannak bizonyultak: sem robbanószerkezetet, sem más veszélyes tárgyat nem találtak. Az érintett járatok a Transcarpathia és a Ruthenia gyorsvonatok voltak.

Bombariadó miatt a Transcarpathia nevű gyorsvonatot is átvizsgálták a tűzszerészek. Forrás: Facebook
Bombariadó miatt a Transcarpathia nevű gyorsvonatot is átvizsgálták a tűzszerészek Forrás: Facebook

A bombariadó ellenére nem pánikoltak az utasok

Az egyik esetben a MÁV munkatársai csak a határátlépés után, a csapi állomástól vették át a kiszolgálást, míg a másik vonaton már Ungvártól magyar vasutasok teljesítettek szolgálatot. Elmondásuk szerint 

nem érezték magukat veszélyben, 

ugyanakkor mindkét járat komoly késést szenvedett a bombariadó miatt. 

 

