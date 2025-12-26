Bombariadó volt az Ukrajnából hazánkba tartó két vonaton

Csütörtökön hajnalban bombariadó volt két, Ukrajnából Magyarországra tartó vonaton – számolt be róla az Index. Az ukrán tűzszerészek mindkét vonatot átvizsgálták, és a vasúttársaság tájékoztatása szerint a riasztások alaptalannak bizonyultak: sem robbanószerkezetet, sem más veszélyes tárgyat nem találtak. Az érintett járatok a Transcarpathia és a Ruthenia gyorsvonatok voltak.

Bombariadó miatt a Transcarpathia nevű gyorsvonatot is átvizsgálták a tűzszerészek Forrás: Facebook

A bombariadó ellenére nem pánikoltak az utasok

Az egyik esetben a MÁV munkatársai csak a határátlépés után, a csapi állomástól vették át a kiszolgálást, míg a másik vonaton már Ungvártól magyar vasutasok teljesítettek szolgálatot. Elmondásuk szerint

nem érezték magukat veszélyben,

ugyanakkor mindkét járat komoly késést szenvedett a bombariadó miatt.