A magyar bor visszatért a világ térképére – bámulatos videó!

A promóciós videó bemutatja, mikét támadt fel a magyar borkultúra a hamvaiból, ugyanis a kommunizmus minőségellenes időszaka alatt az egykor világhírű borkultúra ipari tömegtermeléssé silányult. Ami évszázadokon át a nemesi kultúra része volt, évtizedekre eltűnt – nemcsak a pincékből, hanem a közgondolkodásból is.
Gyökerekhez visszanyúlva épült új korszak
A videó szerint „nemcsak a szőlőtőkék hajtottak újra, hanem a hit is”, és ezzel egy új korszak kezdődött, ahol a bor ismét nemzeti ügy lett. Megújultak a borvidékek, családi gazdaságok kaptak új esélyt, és egyre több külföldön tanult, hazatérő fiatal borász nyúl innovatív módon a hagyományos fajtákhoz. Tokaj, Villány, Szekszárd és a Balaton-felvidék újra él.
A hazai fogyasztás minőségi irányba mozdult el. Egyre inkább értékalapú döntés a borvásárlás”
– hangzik el a videóban.
A bor ma már nemcsak ital, hanem kultúra, gasztronómia, turizmus és identitás – és újra a világ élvonalában van.