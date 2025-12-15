Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egész Ukrajna sokkban, Kijev embertelen bejelentést tett

Jajj!

Pánik a fedélzeten, váratlan potyautas miatt kellett megszakítani az utat – videó

hazai borkultúra

A magyar bor visszatért a világ térképére – bámulatos videó!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lenyűgöző promóciós videó mutatja be, hogyan született újjá a magyar borkultúra a történelmi mélypont után. A film szerint a minőség, a hagyomány és az identitás ismét egymásra talált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hazai borkultúrapromócióTokaj HegyaljaBalaton-felvidéki BorvidékSzekszárdVillány

A promóciós videó bemutatja, mikét támadt fel a magyar borkultúra a hamvaiból, ugyanis a kommunizmus minőségellenes időszaka alatt az egykor világhírű borkultúra ipari tömegtermeléssé silányult. Ami évszázadokon át a nemesi kultúra része volt, évtizedekre eltűnt – nemcsak a pincékből, hanem a közgondolkodásból is.

borkultúra
Lenyűgöző videó mutatja meg, hogy miként újult meg a borkultúra Magyarországon (Forrás: Látnivalók Magyarországon)
Váratlan kormányzati bejelentés: hatalmas könnyítés jön a magyar gazdáknak!

Gyökerekhez visszanyúlva épült új korszak

A videó szerint „nemcsak a szőlőtőkék hajtottak újra, hanem a hit is”, és ezzel egy új korszak kezdődött, ahol a bor ismét nemzeti ügy lett. Megújultak a borvidékek, családi gazdaságok kaptak új esélyt, és egyre több külföldön tanult, hazatérő fiatal borász nyúl innovatív módon a hagyományos fajtákhoz. Tokaj, Villány, Szekszárd és a Balaton-felvidék újra él. 

A hazai fogyasztás minőségi irányba mozdult el. Egyre inkább értékalapú döntés a borvásárlás”

– hangzik el a videóban.

A bor ma már nemcsak ital, hanem kultúra, gasztronómia, turizmus és identitás – és újra a világ élvonalában van.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!