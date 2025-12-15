A magyar bor visszatért a világ térképére – bámulatos videó!

Gyökerekhez visszanyúlva épült új korszak

A videó szerint „nemcsak a szőlőtőkék hajtottak újra, hanem a hit is”, és ezzel egy új korszak kezdődött, ahol a bor ismét nemzeti ügy lett. Megújultak a borvidékek, családi gazdaságok kaptak új esélyt, és egyre több külföldön tanult, hazatérő fiatal borász nyúl innovatív módon a hagyományos fajtákhoz. Tokaj, Villány, Szekszárd és a Balaton-felvidék újra él.

A hazai fogyasztás minőségi irányba mozdult el. Egyre inkább értékalapú döntés a borvásárlás”

– hangzik el a videóban.

A bor ma már nemcsak ital, hanem kultúra, gasztronómia, turizmus és identitás – és újra a világ élvonalában van.