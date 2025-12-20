Hírlevél
boros bánk levente

Boros Bánk Levente: Pedig Magyar Péternek mindenről is van véleménye, de valamiről nem beszél

Magyar Péter a közösségi médiában éli az életét, mindenhez hozzászól, mindenről posztol. Az EU-csúcs hetében 50 Facebook-bejegyzést tett közzé – mutatott rá Boros Bánk Levente a Nézőpont Intézet igazgatója.
boros bánk leventeukrajnatisza pártmagyar péterháború

Boros Bánk Levente arra mutatott rá, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt Facebook-függő elnöke az EU-csúcs hetében se pihent, és terjedelmes posztokkal árasztotta el a különböző oldalakat, bizonyos témákat viszont kínosan került.

Boros Bánk Levente a Nézőpont Intézet igazgatója.
Boros Bánk Levente a Nézőpont Intézet igazgatója. Fotó: Holecz Endre

Az 50 Facebook bejegyzés egyike se szólt az alábbiakról:

  • Háború és béke
  • Ukrajna finanszírozása
  • Oroszország vagyonának elkobzása

Ezekben a kérdésekben hogyhogy nincs mondanivalója a választok számára?”

 – teszi fel joggal a kérdést Boros Bánk Levente.

 

