Boros Bánk Levente: Pedig Magyar Péternek mindenről is van véleménye, de valamiről nem beszél

Boros Bánk Levente arra mutatott rá, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt Facebook-függő elnöke az EU-csúcs hetében se pihent, és terjedelmes posztokkal árasztotta el a különböző oldalakat, bizonyos témákat viszont kínosan került.

Boros Bánk Levente a Nézőpont Intézet igazgatója. Fotó: Holecz Endre

Az 50 Facebook bejegyzés egyike se szólt az alábbiakról:

Háború és béke

Ukrajna finanszírozása

Oroszország vagyonának elkobzása

Ezekben a kérdésekben hogyhogy nincs mondanivalója a választok számára?”

– teszi fel joggal a kérdést Boros Bánk Levente.