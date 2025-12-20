Boros Bánk Levente: Pedig Magyar Péternek mindenről is van véleménye, de valamiről nem beszél

Magyar Péter a közösségi médiában éli az életét, mindenhez hozzászól, mindenről posztol. Az EU-csúcs hetében 50 Facebook-bejegyzést tett közzé – mutatott rá Boros Bánk Levente a Nézőpont Intézet igazgatója.
Boros Bánk Levente arra mutatott rá, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt Facebook-függő elnöke az EU-csúcs hetében se pihent, és terjedelmes posztokkal árasztotta el a különböző oldalakat, bizonyos témákat viszont kínosan került.
Az 50 Facebook bejegyzés egyike se szólt az alábbiakról:
- Háború és béke
- Ukrajna finanszírozása
- Oroszország vagyonának elkobzása
Ezekben a kérdésekben hogyhogy nincs mondanivalója a választok számára?”
– teszi fel joggal a kérdést Boros Bánk Levente.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!