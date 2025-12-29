Felháborító! Minden hírportált megillet a sajtószabadság, kivéve azokat, akik beszámolnak a Tisza megszorítócsomagjáról

Közleményt adott ki a Bors napilap különkiadásának betiltásáról a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (Múosz). A Telex nem okozott csalódást, hamar be is számolt a balliberális szervezet „szakmai” állásfoglalásáról. A Múosz bevetette a szokásos fegyverét, ha a jobboldali újságírók ekézésébe szeretnének belekezdeni: arra hivatkoztak, hogy a Borsnál igazából csak propagandisták dolgoznak.

A Bors napilap különszáma, amit betiltott az egyik fővárosi tiszás bíró (Forrás: Mediaworks)

A baloldali újságíró szervezet ismét tanúbizonyságot tett arról, igencsak sajátosan értelmezi a sajtószabadságot. Szerintük a Bors különkiadása egyszerűen csak propaganda, így a fővárosi bíróság döntését úgy magyarázták: a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt. „A MÚOSZ kiáll a valódi újságírók valódi sajtószabadsága mellett, s egyetért e döntéssel, amellyel propagandisták társadalmilag is veszélyes akcióját akarta blokkolni a bíróság” – fogalmaztak. Állásfoglalásuk szerint tehát a sajtószabadság nem illeti meg azokat, akik beszámolnak a Tisza megszorítócsomagjáról.

De mi történt pontosan?

Emlékezetes, az egyik fővárosi bíró betiltotta a Bors napilap 4 millió példányos különkiadását, ami részletesen bemutatja mindenkinek Magyar Péterék megszorítócsomagját. A Mediaworks, a Bors kiadója ugyanakkor arra hivatkozik, hogy sem hivatalos értesítést, sem jogerős döntést nem kaptak kézhez, így a terjesztést nem állították le.

Az ügy pikantériáját növeli, hogy sajtóértesülések szerint a lap ellen fellépő egyik bírónő neve és budapesti címe megegyezik egy, a nyilvánosságra került Tisza-aktivistalistán szereplő személlyel, ami súlyos kérdéseket vet fel még a pártatlanság látszatával kapcsolatban is.

A Bors nem adta fel, online is megjelentették a különszámot

A Bors azóta a sajtószabadság nevében online is megjelentette a különszámot, amelyet a Magyar Nemzeti Médiaszövetség viszont üdvözölve fogadott. A szervezet megítélése szerint ez a sajtószabadság védelmében tett helyes lépés, különös tekintettel arra, hogy – amint az a most már bárki számára hozzáférhető anyagból is kitűnik – a Bors különszáma a Tisza Párt adókkal kapcsolatos elképzeléseiről pro és kontra ad számot, vagyis olyan vitát nyit, amelyben az olvasók maguk is kialakíthatják a saját véleményüket.

A rendszerváltás óta példátlan ugyanis az, amivel a Fővárosi Törvényszék most a Bors szerkesztőségét fenyegeti: egy lapszám betiltása az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértésével a rossz emlékű Kádár-korszakot idéző jelenség, amelyen joggal lehet megütközni.

Ahogy azon is, hogy a bíróság egy olyan eljárásban, amelyben az eljáró bíró a Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült, egy fél nap alatt meghozott intézkedéssel zárná le a vitát egy párt érdekét szem előtt tartva, a különszámban megjelent írások elemzése és az érdemi jogorvoslat lehetőségének biztosítása nélkül.