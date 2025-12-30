Cenzúra belülről: Tisza-kötődésű a Bors betiltását védő MÚOSZ élvonalában

Hosszas hallgatás után állásfoglalást adott ki a MÚOSZ, amelyben üdvözölte azt a bírósági döntést, amely betiltotta a Bors Tisza-csomagról szóló különszámát. Az Ellenpont szerint a dokumentum szövege a pártállami időket idézi, és lényegében beismeri: a döntés sérti a sajtószabadságot, mégis felmentést ad rá „rendkívüli helyzetre” hivatkozva.
Bors betiltása? Rendkívüli intézkedés!
A MÚOSZ közleménye szerint „a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt”, ezért tartják elfogadhatónak a négymillió példányban terjesztett különszám betiltását.
A kritikusok szerint ez a megfogalmazás annak beismerése, hogy a döntés jogilag nehezen védhető, hiszen a törvényes eljárások nem szoktak rendkívülinek minősülni. Ez párhuzamot von a kommunista korszak sajtóirányításával, amikor hasonló érvekkel korlátozták a nyilvánosságot.
Aktivisták a rendszerben
A cikk szerint a bírósági döntést olyan bíró hozta meg, aki szerepelt a Tisza kiszivárgott listáján. Erre reagálva Kocsis Máté úgy fogalmazott: „Micsoda véletlen”, hogy épp egy ilyen bíró lépett fel a Tisza-csomagot bemutató kiadvány ellen. Azonban további összefüggés is felfedezhető a háttérben:
A MÚOSZ alelnöke, Gönczi Mária Éva neve szintén szerepel a Tisza Világ applikáció kiszivárgott adatbázisában, ami a lap szerint politikai elköteleződésre utal.
Függetlenség kérdőjelekkel
A MÚOSZ vezetésének összetétele tehát erősen baloldali kötődésű, ami megkérdőjelezi a szervezet függetlenségét. A cikk felidézi: a szövetség korábban sem volt hajlandó elítélni, amikor a Tisza Párt vezetői újságírókat fenyegettek. A Bors különszámának betiltása így nem elszigetelt esetként jelenik meg, hanem egy olyan hálózat részeként, ahol aktivisták, sajtószereplők és intézmények ugyanazon politikai érdek mentén mozognak. Ezt már aligha lehetne sajtóvédelemnek nevezni, sokkal inkább nyílt politikai állásfoglalásnak.