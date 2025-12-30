Cenzúra belülről: Tisza-kötődésű a Bors betiltását védő MÚOSZ élvonalában

Hosszas hallgatás után állásfoglalást adott ki a MÚOSZ, amelyben üdvözölte azt a bírósági döntést, amely betiltotta a Bors Tisza-csomagról szóló különszámát. Az Ellenpont szerint a dokumentum szövege a pártállami időket idézi, és lényegében beismeri: a döntés sérti a sajtószabadságot, mégis felmentést ad rá „rendkívüli helyzetre” hivatkozva.

Gönczi Mária a Tisza Párt aktivistája, aki egyben a Bors különszámának betiltását helyeslő MÚOSZ alelnöke is (Forrás: MÚOSZ)

Bors betiltása? Rendkívüli intézkedés!

A MÚOSZ közleménye szerint „a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedést kívánt”, ezért tartják elfogadhatónak a négymillió példányban terjesztett különszám betiltását.

A kritikusok szerint ez a megfogalmazás annak beismerése, hogy a döntés jogilag nehezen védhető, hiszen a törvényes eljárások nem szoktak rendkívülinek minősülni. Ez párhuzamot von a kommunista korszak sajtóirányításával, amikor hasonló érvekkel korlátozták a nyilvánosságot.