Hangos tiltakozás a Bors ellen, csend a Pride-nál — ezt nehéz megmagyarázni

A Tűzfalcsoport arról ír, hogy azok akik nem is olyan régen kiálltak a hatósági tiltás ellenére is megtartott Pride mellett, azok most egy bírósági ítélet azonnali végrehajtását követelik a Bors tiszás megszorításokról tájékoztató kiadványa kapcsán.

Egyre több kérdést vet fel, miként viszonyulnak egyes jogász- és bírói szervezetek a bírósági döntések végrehajtásához. Miközben a Bors különszámának terjesztése ügyében azonnali jogkövetést követelnek, korábban hallgattak a hatósági és kúriai tiltás ellenére megtartott Pride-rendezvény kapcsán. Kép: Bors

A Pride megtartását támogató szervezetek most hangosan tiltakoznak a Bors tiszás különszáma miatt

Már online is elérhető a Tisza Párt megszorító terveit bemutató Bors-különszám, amely miatt Magyar Péter a Fővárosi Törvényszékhez fordult. Állítása szerint a bíróság december 20-i hatállyal eltiltotta a lapot a kiadvány terjesztésétől. A Bors kiadója ugyanakkor arra hivatkozik, hogy sem hivatalos értesítést, sem jogerős döntést nem kaptak kézhez, így a terjesztést nem állították le.

Az ügy pikantériáját növeli, hogy sajtóértesülések szerint a lap ellen fellépő egyik bírónő neve és budapesti címe megegyezik egy, a nyilvánosságra került Tisza-aktivistalistán szereplő személlyel, ami súlyos kérdéseket vet fel még a pártatlanság látszatával kapcsolatban is.

A történtekre reagált a Magyar Bírói Egyesület (Mabie), amely hangsúlyozta:

A magyar bíróságok döntései mindenkire nézve kötelező érvényűek, azok betartása nem opcionális”.

A Tűzfalcsoport arra hívja fel a figyelmet, hogy a szervezet esetében ennek a nyilatkozatnak az éles hangvétele egy meglehetősen szelektív jogérzetről árulkodik a korábbi történések ismeretében.

Történt ugyanis, hogy 2025. október 4-én a Tisza Párthoz köthető kontroll.hu kifejezetten pozitív hangnemben számolt be arról, hogy a rendőrség és a Kúria tiltása ellenére is megtartották a Pécs Pride-ot. A beszámoló szerint a demonstrálók a pécsi Kossuth térről vonultak fel, akár bírságot is kockáztatva.

A Tűzfalcsoport szerint érdekes módon a Pride esetében sem a Mabie, sem a Res Iudicata, sem pedig a jogállamiság „éber őreként” fellépő Ügyvédkör nem sürgette látványosan a kúriai döntés betartását. Ugyanezek a szervezetek viszont most hangosan tiltakoznak a Bors különszám további terjesztése ellen.