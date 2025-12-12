A börtönbizniszben érdekelt ügyvéd kapta az Emberi Jogi Díjat

Az eseményre az Országos Bírósági Hivatal (OBH) épületében került sor.

A börtönbizniszben érdekelt dr. Tóth Balázs a díjjal. (Forrás: Facebook)

Az első díjazott Tóth Balázs, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje lett.

A hivatalos adatok szerint a Magyar Helsinki Bizottság jogásza és ügyvédje aktívan részt vesz, illetve vett a strasbourgi eljárásokban, beleértve olyan ügyeket is, amelyek fogvatartottakat vagy fogvatartással kapcsolatos jogsérelmeket érintenek. A 2023-as adatok szerint a börtönbizniszként elhíresült kártérítési ügyekben, az állam által kifizetett összegek jelentősen csökkentek tavaly.

Míg 2020-ban több mint kétmilliárd forint került kifizetésre, addig 2022-ben „csupán” 111 millió forint.

A szervezet beszámolója nyomán a díj átadása előtt többek között dr. Bárándy Péter ügyvéd, volt igazságügyi miniszter is tartott előadást.

Magyar Péter ügyvédje, Bárándy Péter szintén a közelmúltban Kéri László vendége volt Tisza Párt házicsatornáján, a kontroll.hu csatornán, ahol többek között arról beszélt, hogy a 2010 előtti kormányoknak is voltak hibái, de ezek szerinte alapvetően „tévedések, mulasztások” voltak szemben a „rombolással”, ami 2010 után valósult meg – mondta Bárándy.

Ehhez képest a 2002. július 4-i hídblokád súlyos rendőri erőszakba torkollott, 2006-ban pedig a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ), illetve a Balsai István korábbi igazságügyi miniszter, alkotmánybíró jelentéseiből azóta már tudjuk, hogy kormányzati utasításra terrorcselekmények történtek 2006. október 23-án Budapest belvárosában.

