Béke vagy háborús sodródás? Őszinte beszéd Kárpátaljáról és Ukrajna jövőjéről

A Zsigmond Barna Pál az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának miniszterhelyettese által vezetett ZSBP Podcast legújabb adásának vendége Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke volt, aki ritkán hallható nyíltsággal beszélt a háború valóságáról, az európai politika ellentmondásairól és a béke esélyeiről.

Brenzovics László , a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. Fotó: Veres Nándor / MTI Fotószerkesztõség

Minden béke kompromisszum”

Brenzovics László szerint a béke kérdését nem lehet illúziókra építeni. Úgy fogalmazott:

Trump elnök békét szeretne. Minden béke kompromisszum, kivéve akkor, ha az ellenfelet teljesen legyőzik. Oroszország esetében – mint a világ legerősebb atomhatalma – erre nincs reális esély, ezért kompromisszumra van szükség.”

A KMKSZ elnöke különösen veszélyesnek tartja azt az európai gondolkodást, amely egyre inkább a háború folytatásában látja a megoldást:

Európa furcsa módon ellenzi a kompromisszumos békét. Azt látjuk, hogy az Európai Unió egyfajta hadivállalkozássá kezd válni, amikor arról beszélnek, hogy 2029–30 körül Európa Oroszországgal fog harcolni.”

Az emberek a lábukkal szavaztak”

A háború társadalmi következményeiről szólva Brenzovics megrázó számokat említett.

Ukrajna lakossága 1991-ben 52 millió volt. Ma 20–25 millióra becsülik. Az emberek döntő többsége a lábával szavazott – elment.”

Szerinte a legnagyobb probléma az információhiány és az átláthatatlanság:

Nem tudjuk, mennyi Ukrajna lakossága, mennyien vannak Európában vagy Oroszországban, és azt sem, hány áldozata van a háborúnak. Mindenki csak beszél – de egy dolog biztos: az emberek többsége békét akar.”

Kárpátalja: távol a fronttól, közel a bizonytalansághoz

A kárpátaljai magyarok helyzete Brenzovics szerint jogilag nem különbözik a többi ukrán állampolgárétól, de a mindennapok terhei ugyanúgy jelen vannak: behívások, bizonytalanság, áramszünetek, lezárt határok.

A pusztítás nem érte el Kárpátalját olyan mértékben, mint Kelet-Ukrajnát, de a háború következményei itt is mindennaposak.”

EU-csatlakozás és a kisebbségi kérdés: szőnyeg alá söpörve?

Az adás egyik legkritikusabb része Ukrajna EU-csatlakozásához kapcsolódott. Brenzovics erősen bírálta azokat a nyilatkozatokat, amelyek szerint Ukrajnában rendben van a nemzeti kisebbségek helyzete.

Nem szeretem, amikor becsapják az embereket – és amikor országokat csapnak be.”

Szerinte vannak erők, amelyek mindenáron gyorsítani akarják a csatlakozási folyamatot, miközben a kisebbségi jogok rendre háttérbe szorulnak.

Ha Ukrajna az EU tagja lesz, az az Európa már nem az az Európa lesz, amit ma ismerünk.”

Magyarország szerepe: béke és segítség

Brenzovics hangsúlyozta: a legfontosabb feladat ma a béke keresése. Ebben – megfogalmazása szerint – a magyar kormány következetes álláspontot képvisel, miközben jelentős humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának és különösen a kárpátaljai magyar közösségnek.

A teljes beszélgetés.