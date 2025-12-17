Videón a háborús fordulat, ami mindent megváltoztat

A brit vezérkari főnök, Richard Knighton szerint fel kell készülni a háborúra: szavai szerint a „védelem egy új korszakba ért”, ami azt jelenti, nem csak az egyenruhát viselők vállát nyomja majd a háború terhe, ha szükséges, a fiainknak és lányainknak is harcolni kell majd, és egyre több család fogja megtapasztalni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért – figyelmeztetett Orbán Balázs, kiemelve, hogy pontosan ez az, amit Brüsszel elvárna a magyaroktól is.

A miniszterelnök politikai igazgatója ugyanakkor közölte: