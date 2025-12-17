Videón a háborús fordulat, ami mindent megváltoztat

Magyarországtól is azt a szemléletet várnák el, mint ahogyan Richard Knighton tekint a háborúra. A brit vezérkari főnök szerint ugyanis fel kell készülni arra, hogy a lányainkat és a fiainkat is harcba küldjük.
A brit vezérkari főnök, Richard Knighton szerint fel kell készülni a háborúra: szavai szerint a „védelem egy új korszakba ért”, ami azt jelenti, nem csak az egyenruhát viselők vállát nyomja majd a háború terhe, ha szükséges, a fiainknak és lányainknak is harcolni kell majd, és egyre több család fogja megtapasztalni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért – figyelmeztetett Orbán Balázs, kiemelve, hogy pontosan ez az, amit Brüsszel elvárna a magyaroktól is.
A miniszterelnök politikai igazgatója ugyanakkor közölte:
Erről szó sem lehet, amíg Magyarországon nemzeti kormány van!
