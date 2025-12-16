Hírlevél
Valami nagyon nem stimmel a 3I/ATLAS-szal – a kutatók teljes sokkban vannak

Mindenki pánikol a brit háborús bejelentés után, ez a vég kezdete?

40 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az egész brit társadalom bevonását sürgette a nemzetbiztonság garantálásába az Egyesült Királyság vezérkari főnöke, aki szerint a védelem nem szűkíthető le kizárólag a fegyveres erőkre. Rich Knighton londoni beszédében úgy fogalmazott: fiataloknak, időseknek és veteránoknak egyaránt készen kell állniuk a szolgálatra.
A nemzetbiztonság garantálását nem lehet egyedül a fegyveres erőkhöz kiszervezni, mivel ez a jelenlegi helyzetben az egész nemzet feladata, fiainknak, lányainknak, veteránjainknak egyaránt szerepet kell ebben vállalniuk, szolgálniuk, szükség esetén harcolniuk kell – fogalmazott Rich Knighton a Royal United Services Institute (RUSI) nevű londoni védelmi és biztonsági elemzőközpontban hétfőn elmondott éves helyzetértékelésében.

brit vezérkari főnök, háború Ludovic Marin
A brit vezérkari főnök szerint a helyzet veszélyesebb, mint amit eddigi pályafutása során tapasztalt Fotó: Ludovic Marin

Az Egyesült Királyság vezérkari főnöke szerint távoli, de nem zéró annak a valószínűsége, hogy Oroszország megtámadja Nagy-Britanniát. Knighton szerint az Egyesült Királyság fegyveres erői mindig az első védelmi vonalat fogják képezni a NATO-szövetség többi tagjával együtt, de az egész társadalomnak is szerepet kell vállalnia a reziliencia újjáépítésében.

„Válaszunknak túl kell lépnie a fegyveres erőink egyszerű megerősítésén. Az egész nemzetre kiterjedő válaszra van szükség, amely kiépíti védelmi ipari kapacitásunkat, fejleszti a szükséges készségeket, kihasználja a háború idején szükséges intézmények erejét, és biztosítja és növeli a társadalom és az azt támogató infrastruktúra ellenálló képességét”

– jelentette ki. A védelmi vezérkar főnöke szerint fontos, hogy őszinték legyünk az Egyesült Királyság „családjaival és háztartásaival” azzal kapcsolatban, hogy mit jelent felkészülni „egy sor valós, fizikai fenyegetésre”.

„A helyzet veszélyesebb, mint amit eddigi pályafutásom során tapasztaltam, és a béke ára emelkedik” 

– mondta a brit védelmi főnök. 

