Brüsszel csicskása-e a Tisza párt?

A Tisza Párt Brüsszel csicskása, vagy sem? Nézzük meg ezt a kérdést egy konkrét példán keresztül, hiszen nemrég volt az Európai Parlamentben szavazás a klímaadó kiterjesztéséről - írta posztjában Hollik István, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő. Kifejtette, lássuk a teljes képet: az Európai Unió elhatározta, hogy 2050-re az Uniónak kibocsátásmentesnek kell lennie. Ez egy jó cél. Mindenki egyetért vele. Ki ne akarna tisztább levegőt, élhetőbb környezetet?

Hollik István szerint érdemes megnézni, hogyan szavazott a legnagyobb ellenzéki párt Brüsszelben a klímaadóról

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Nekünk ebben két alapelvünk volt.

Egy: alapvetően az átállás költségét a szennyező nagyvállalatoknak kell kifizetni. Kettő: mivel ez egy nagyon költségigényes folyamat, ezért alapvetően a cégekkel együttműködni kell, támogatásokat kell nekik adni, és ösztönözni kell arra őket, hogy ebben az átállásban üzleti lehetőséget lássanak.

Brüsszel nem ezt az utat választotta. Az együttműködés helyett vannak betarthatatlan előírások, büntetések és új adónemek.

Így érkezünk el a legújabb őrületig: a klímaadó kiterjesztéséig. Merthogy azt mondja Brüsszel, hogy ezt most már ne csak a vállalatok, hanem a lakosság is fizesse.

Fűtésre, hűtésre és közlekedésre.

Ez mit jelentene a gyakorlatban? Rezsicsökkentésnek annyi, és a benzin ára körülbelül harminc százalékkal, nyolcszáz forint fölé növekedne azonnal. Ez teljesen egyértelmű, hogy ellentétes a magyar emberek érdekével.

Hogy szavaz a Tisza? Természetesen igennel. Úgyhogy a konkrét példa is azt mutatja, hogy bizony a Tisza Párt úgy szavaz, ahogy Brüsszelben azt nekik előírják. Még akkor is, ha ez szembe megy a magyar emberek érdekével és pénztárcájával.

Ha valaki még mindig nem hinné el, csatoltam a szavazási jegyzőkönyvet. A 18. oldaltól látható név szerint, hogy a Tisza elutasította a képtelen és öngyilkos klímacélok visszautasítására vonatkozó indítványt, majd pedig sorra megszavaztak mindent, amit Brüsszel diktált. Aki nem hiszi el, nyugodtan nézze meg a saját szemével: