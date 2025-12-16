Brüsszel egymilliárd forinttal támogatja a genderaktivistákat

Az Európai Bizottság közel egymilliárd forinttal támogatja az európai adófizetők pénzéből az európai alapértékek felszámolásáért vívott küzdelmet – írta közösségi oldalán Gulyás Gergely.
A miniszterelnökséget vezető miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy
a magyar tiszás Csipke Józsikáék párttársai Von der Leyen asszonnyal az élen ennyi pénzt osztanak szét azok között a civil szervezetek és intézmények között, akik az európai keresztyén civilizáció alapértékeivel szembeszállva azért küzdenek, hogy a kisfiúk kislányként, a kislányok kisfiúként élhessék az életüket.
A miniszter bejegyzéséból kiderül, hogy Brüsszel „a transznacionális genderellenes politikával szembeni queer feminista interszekcionális ellenállás előmozdítására” 2,38 millió eurót adott.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)