Brüsszel egymilliárd forinttal támogatja a genderaktivistákat

a magyar tiszás Csipke Józsikáék párttársai Von der Leyen asszonnyal az élen ennyi pénzt osztanak szét azok között a civil szervezetek és intézmények között, akik az európai keresztyén civilizáció alapértékeivel szembeszállva azért küzdenek, hogy a kisfiúk kislányként, a kislányok kisfiúként élhessék az életüket.