Valami nagyon nem stimmel a 3I/ATLAS-szal – a kutatók teljes sokkban vannak

gulyás gergely

Brüsszel egymilliárd forinttal támogatja a genderaktivistákat

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Közel egymilliárd forintnyi uniós forrást fordít az Európai Bizottság olyan civil szervezetek támogatására, amelyek az európai keresztyén civilizáció alapértékeivel szemben lépnek fel – írta közösségi oldalán Gulyás Gergely. A miniszter szerint Brüsszel Ursula von der Leyen vezetésével a genderideológia terjesztését finanszírozza európai adófizetői pénzből.
gulyás gergelyursula von der leyeneurópai bizottság

Az Európai Bizottság közel egymilliárd forinttal támogatja az európai adófizetők pénzéből az európai alapértékek felszámolásáért vívott küzdelmet – írta közösségi oldalán Gulyás Gergely. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Brüsszel közel egymilliárd forinttal támogatja az európai adófizetők pénzéből a genderlobbit Fotó:  AFP

A miniszterelnökséget vezető miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy

a magyar tiszás Csipke Józsikáék párttársai Von der Leyen asszonnyal az élen ennyi pénzt osztanak szét azok között a civil szervezetek és intézmények között, akik az európai keresztyén civilizáció alapértékeivel szembeszállva azért küzdenek, hogy a kisfiúk kislányként, a kislányok kisfiúként élhessék az életüket.

A miniszter bejegyzéséból kiderül, hogy Brüsszel „a transznacionális genderellenes politikával szembeni queer feminista interszekcionális ellenállás előmozdítására” 2,38 millió eurót adott. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

