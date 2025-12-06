Hírlevél
Menczer Tamás: El akarják venni a pénzedet, és beletolni a háborúba

21 órája
Olvasási idő: 2 perc
Brüsszel folytatni akarja a háborút és bele akarnak tolni minden pénzt a háborúba, el akarják venni a tagállamoktól a pénzt, a magyaroktól is a pénzt, ebben partner a Tisza Párt, ezt mutatja a tiszás megszorítócsomag – mutatott rá Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás

Menczer Tamás jelezte, hogy Brüsszel el akarja venni a magyarok pénzét és beletolni a háborúba. Háborúpártiak és korruptak. Ezért tartják meg immáron harmadik alkalommal a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlését, ezúttal Kecskeméten.

Menczer Tamást Kecskeméten sem kímélte a független-objektív sajtó.
Menczer Tamást Kecskeméten sem kímélte a független-objektív sajtó. Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Ennek megfelelően ez a közösség nemet mond a háborúra, a háborúpárti, korrupt, brüsszeli bürokratákra, és a tiszás megszorítócsomagra is.

 

