Menczer Tamás: El akarják venni a pénzedet, és beletolni a háborúba

Brüsszel folytatni akarja a háborút és bele akarnak tolni minden pénzt a háborúba, el akarják venni a tagállamoktól a pénzt, a magyaroktól is a pénzt, ebben partner a Tisza Párt, ezt mutatja a tiszás megszorítócsomag – mutatott rá Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás jelezte, hogy Brüsszel el akarja venni a magyarok pénzét és beletolni a háborúba. Háborúpártiak és korruptak. Ezért tartják meg immáron harmadik alkalommal a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlését, ezúttal Kecskeméten.
Ennek megfelelően ez a közösség nemet mond a háborúra, a háborúpárti, korrupt, brüsszeli bürokratákra, és a tiszás megszorítócsomagra is.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!