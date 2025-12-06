Menczer Tamás: El akarják venni a pénzedet, és beletolni a háborúba

Menczer Tamás jelezte, hogy Brüsszel el akarja venni a magyarok pénzét és beletolni a háborúba. Háborúpártiak és korruptak. Ezért tartják meg immáron harmadik alkalommal a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlését, ezúttal Kecskeméten.

Menczer Tamást Kecskeméten sem kímélte a független-objektív sajtó. Fotó: Facebook/Menczer Tamás

Ennek megfelelően ez a közösség nemet mond a háborúra, a háborúpárti, korrupt, brüsszeli bürokratákra, és a tiszás megszorítócsomagra is.