Kiderült, miért kell sürgősen leváltani a magyar kormányt – Brüsszel terve kiszivárgott

Brüsszel egyedüli felmutatható eredménye a háború elmúlt 4 éve alatt, hogy sikeresen akadályozták a békefolyamatot, és emberéletekben, elfoglalt területekben és lerombolt városokban mérhető módon rontottak a helyzeten – írta Orbán Balázs szerdán közösségi médiás posztjában.

Vajon mi lehet Brüsszel legnagyobb problémája?

Fotó: Hegedűs Hanna / Facebook/Orbán Balázs

A miniszterelnök politikai igazgatója azt is hozzátette, hogy ezeken kívül:

lábon lőtték az európai gazdaságot és földre vitték a kontinens versenyképességét,

Brüsszel olyan jól „lemenedzselte” a migrációs válságot, hogy akik 10 éve a határokat ostromolták, ma az európai nagyvárosok utcáin járnak, és német, francia, vagy épp skandináv segélyekből élnek.

Brüsszel azon dolgozik, hogy leváltsa a nemzeti kormányt

Orbán Balázs posztjában közzétett fotón mutatja be, hogy mi most Brüsszel első számú problémája, amit szerinte meg kell oldania: a magyar demokrácia és jogállamiság.

Ahogyan a politikus értelmezést ad a csalárd szavaknak:

„Értsd: azon kell dolgozniuk, hogy leváltsák a nemzeti kormányt, és a helyébe olyat ültessenek, aki nem fog ellenállni – de még akadékoskodni sem.

Így nyílna meg Brüsszel szerint az út a következő nagy projekt, a háború előtt. Mielőtt nagyon beleélnék magukat, ehhez azért nekünk is lesz pár szavunk”

– tette hozzá.