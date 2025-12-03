Kiderült, miért kell sürgősen leváltani a magyar kormányt – Brüsszel terve kiszivárgott

Brüsszel egyedüli felmutatható eredménye a háború elmúlt 4 éve alatt, hogy sikeresen akadályozták a békefolyamatot, és emberéletekben, elfoglalt területekben és lerombolt városokban mérhető módon rontottak a helyzeten – írta Orbán Balázs szerdán közösségi médiás posztjában.
A miniszterelnök politikai igazgatója azt is hozzátette, hogy ezeken kívül:
- lábon lőtték az európai gazdaságot és földre vitték a kontinens versenyképességét,
- Brüsszel olyan jól „lemenedzselte” a migrációs válságot, hogy akik 10 éve a határokat ostromolták, ma az európai nagyvárosok utcáin járnak, és német, francia, vagy épp skandináv segélyekből élnek.
Brüsszel azon dolgozik, hogy leváltsa a nemzeti kormányt
Orbán Balázs posztjában közzétett fotón mutatja be, hogy mi most Brüsszel első számú problémája, amit szerinte meg kell oldania: a magyar demokrácia és jogállamiság.
Ahogyan a politikus értelmezést ad a csalárd szavaknak:
„Értsd: azon kell dolgozniuk, hogy leváltsák a nemzeti kormányt, és a helyébe olyat ültessenek, aki nem fog ellenállni – de még akadékoskodni sem.
Így nyílna meg Brüsszel szerint az út a következő nagy projekt, a háború előtt. Mielőtt nagyon beleélnék magukat, ehhez azért nekünk is lesz pár szavunk”
– tette hozzá.