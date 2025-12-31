Brüsszel közel hatszorosára növelné az NGO-k finanszírozását

Az EU jelenlegi hétéves költségvetésében 1.55 milliárd euró áll rendelkezésre a CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) program keretében az NGO-k finanszírozásra – közölte Orbán Balázs. Mint fogalmazott,

a Bizottság új javaslata szerint ez az összeg 8.58 milliárd euróra duzzadna és további elemekkel– például média és kreatívipari finanszírozás –bővülne.

A miniszterelnök politikai igazgatója saját közösségi oldalán azt írta, az lehet, hogy a sorozatos hibás brüsszeli döntések következtében Európa gazdasági súlya a világ többi részéhez viszonyítva a középkor óta nem volt ilyen alacsony, hogy az európai vezetők háborúba akarják küldeni a saját lakosságukat, hogy

a migráció miatt polgárháború-közeli állapotok uralkodnak több nyugat-európai nagyváros utcáin,

és hogy mindezek következtében az Európai Unió történetének legnagyobb válságát éli, de mindez nem számít, hiszen a Brüsszel által finanszírozott NGO-k és a média majd elmagyarázzák, hogy mindezek ellenére miért a brüsszeli út a helyes.

Hiába akarja egekbe emelni a mélyállam finanszírozását, Brüsszel bukásra van ítélve, mert következetesen az európai emberek érdekével szemben határozza meg politikáját

– hangsúlyozta, hozzátéve, ezért fogja lebontani a brüsszeli hatalmi központot a magyar kormány a Patriótákkal szövetségben – hogy visszakerüljön az irányítás oda, ahová való: az európai nemzetek kezébe.