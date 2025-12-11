Elemzés: így próbálja megkerülni Brüsszel a magyar vétót Ukrajna finanszírozásában

Hírlevél
Idén utoljára ülnek össze Brüsszelben a jövő héten az uniós állam- és kormányfők. A napirenden szerepel Ukrajna újabb pénzügyi támogatása, Brüsszel ugyanis egy új, több évtizedre kiható, a tagországokra nézve rendkívül kockázatos megoldással kívánja ismét „megmenteni” az ukrán államot, amely a befagyasztott orosz vagyonra épülne. A tagországok a legkevésbé sem támogatják egyhangúan az ötletet, így Brüsszel újabb jogi trükkel szabadulna meg a nemzetállami vétótól.
Az év utolsó uniós csúcstalálkozója tehát arról szól, hogy Európa marad-e szuverén nemzetek szövetsége, vagy végképp elszabadul egy központosított, szerződések keretein és a tagállamok felhatalmazásán túlfutó brüsszeli gépezet. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével Brüsszelben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével Brüsszelben
Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto/AFP

A tét óriási – és Magyarország ismét a frontvonalban van. Ebben a helyzetben különösen felértékelődik, hogy hazánk élén olyan vezető álljon, aki nem hajlandó feladni a nemzeti szuverenitás utolsó eszközeit – sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig politikai téren.
A XXI. Század Intézet teljes elemzését ide kattintva olvashatja el.

 

