Elemzés: így próbálja megkerülni Brüsszel a magyar vétót Ukrajna finanszírozásában

Idén utoljára ülnek össze Brüsszelben a jövő héten az uniós állam- és kormányfők. A napirenden szerepel Ukrajna újabb pénzügyi támogatása, Brüsszel ugyanis egy új, több évtizedre kiható, a tagországokra nézve rendkívül kockázatos megoldással kívánja ismét „megmenteni” az ukrán államot, amely a befagyasztott orosz vagyonra épülne. A tagországok a legkevésbé sem támogatják egyhangúan az ötletet, így Brüsszel újabb jogi trükkel szabadulna meg a nemzetállami vétótól.
Az év utolsó uniós csúcstalálkozója tehát arról szól, hogy Európa marad-e szuverén nemzetek szövetsége, vagy végképp elszabadul egy központosított, szerződések keretein és a tagállamok felhatalmazásán túlfutó brüsszeli gépezet.
A tét óriási – és Magyarország ismét a frontvonalban van. Ebben a helyzetben különösen felértékelődik, hogy hazánk élén olyan vezető álljon, aki nem hajlandó feladni a nemzeti szuverenitás utolsó eszközeit – sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig politikai téren.
A XXI. Század Intézet teljes elemzését ide kattintva olvashatja el.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!