Kettős mérce robbantotta fel Brüsszelt

Az európai gazdák a traktoraikkal az EU-csúcstalálkozó helyszínén tiltakoznak Brüsszel belvárosában az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás és az európai agrártámogatások tervezett csökkentése ellen.
Ha Brüsszelben a migránsok ellen léptek volna fel úgy, ahogy ma az európai gazdák ellen, akkor egy migráns sem lenne Európában! – kommentálta a brüsszeli rendőrök erőszakos fellépését az európai gazdák tüntetése ellen Deák Dániel a Facebook-bejegyzésében.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy az európai gazdák az EU-csúcstalálkozó helyszínén tiltakoznak Brüsszelben többek között az agrártámogatások tervezett csökkentése ellen. Azonban a gazdák eddigi békés tüntetését a brüsszeli rendőrök most könnygázzal próbálják feloszlatni! Mutatjuk a döbbenetes helyszíni videókat, íme:

Magyar tudósítás Brüsszelből: így bánik a rendőrség a tüntetőkkel! Mutatjuk a döbbenetes videókat!

 

