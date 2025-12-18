Kettős mérce robbantotta fel Brüsszelt

Ha Brüsszelben a migránsok ellen léptek volna fel úgy, ahogy ma az európai gazdák ellen, akkor egy migráns sem lenne Európában! – kommentálta a brüsszeli rendőrök erőszakos fellépését az európai gazdák tüntetése ellen Deák Dániel a Facebook-bejegyzésében.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy az európai gazdák az EU-csúcstalálkozó helyszínén tiltakoznak Brüsszelben többek között az agrártámogatások tervezett csökkentése ellen. Azonban a gazdák eddigi békés tüntetését a brüsszeli rendőrök most könnygázzal próbálják feloszlatni! Mutatjuk a döbbenetes helyszíni videókat, íme: