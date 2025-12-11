Brüsszel újabb aljas lépésre szánta el magát

Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét, és újabb szankciókkal egyenértékű intézkedéseket akar áterőltetni egyhangúság hiányában is. Ez a lépés ellentétes az uniós szerződésekkel – hívta fel rá a figyelmet Bóka János a Facebook-bejegyzésében.

Ursula von der Leyen, a brüsszeli Európai Bizottság elnöke

Fotó: Ronald Wittek/MTI/EPA

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter hozzátette:

Különösen aggasztó, hogy az Európai Bizottság ebben aktív szerepet vállalt. Ahelyett, hogy az uniós szerződések őreként biztosítaná a közös szabályok betartását, olyan politikai döntéseket kezdeményezett, amelyek ellentétesek a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjével. Ezzel a Tanácsot is jogilag védhetetlen helyzetbe sodorta. A mai döntés veszélyes precedens.

Magyarország nem támogatta a javaslatot, és fenntartja a jogot minden szükséges további lépés megtételére. A geopolitikai következmények is súlyosak. Valós kockázata van annak, hogy ez a döntés kisiklatja a folyamatban lévő tárgyalásokat, amelyek végre tartós békéhez vezethetnének a közvetlen szomszédságunkban!

– hangsúlyozta Bóka János.