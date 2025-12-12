Ez Brüsszel terve a Tisza Párttal

Brüsszelben azzal számolnak, hogy győzelme esetén a Tisza Párt segítené az ukrán EU-csatlakozást – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:

Az elmúlt időszak ukrán korrupciós botrányait követően Ukrajna és Brüsszel szükségét érezte, hogy helyreállítsa Kijev hitelességét, ezért megállapodtak egy új „korrupcióellenes terv” végrehajtásáról.

Jessica Rosencrantz svéd Európa-ügyi miniszter a Politicónak úgy fogalmazott: „Ha ezt klaszterenként tesszük, és Ukrajna elvégzi a maga részét, akkor biztosíthatjuk, hogy Ukrajna a lehető „legfelkészültebb” legyen arra, hogy taggá váljon, amint a magyar vétó lekerül az asztalról.”

A svéd tárcavezető utalt arra, hogy ez akkor történhet meg, ha Orbán Viktor és kormánya vereséget szenved a 2026-os választásokon, és a hatalmat egy Brüsszel- és Kijev-barát erő, például a Tisza Párt veszi át.

Úgy tűnik, hogy az európai vezetők egyre kevésbé szemérmesek a terveiket illetően. Nyíltan beszélnek arról, hogy beálltak a Tisza Párt mögé, és azt sem rejtik véka alá, hogy Magyar Pétert és a pártját a saját végrehajtóiknak gondolják.

A magyar emberek viszont korábban egyértelműen elutasították Ukrajna EU-csatlakozását. Nem fogjuk hagyni, hogy a magyarok kárára végrehajtsák a tervüket, amely minden magyart érintő súlyos megszorításokhoz és háborúhoz vezetne!

– hangsúlyozta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.