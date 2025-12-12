Ez Brüsszel terve a Tisza Párttal

Hírlevél
Az elmúlt időszak ukrán korrupciós botrányait követően Ukrajna és Brüsszel szükségét érezte, hogy helyreállítsa Kijev „hitelességét”, ezért megállapodtak egy új „korrupcióellenes terv” végrehajtásáról. Úgy tűnik, hogy az európai vezetők egyre kevésbé szemérmesek a terveiket illetően. Nyíltan beszélnek arról, hogy beálltak a Tisza Párt mögé, és azt sem rejtik véka alá, hogy Magyar Pétert és a pártját a saját végrehajtóiknak gondolják! – írta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Brüsszelben azzal számolnak, hogy győzelme esetén a Tisza Párt segítené az ukrán EU-csatlakozást – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

Brüsszelben azzal számolnak, hogy győzelme esetén a Tisza Párt segítené az ukrán EU-csatlakozást (FORRÁS: MTI)
Brüsszelben azzal számolnak, hogy győzelme esetén a Tisza Párt segítené az ukrán EU-csatlakozást (Fotó: MTI)

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette:

Az elmúlt időszak ukrán korrupciós botrányait követően Ukrajna és Brüsszel szükségét érezte, hogy helyreállítsa Kijev hitelességét, ezért megállapodtak egy új „korrupcióellenes terv” végrehajtásáról.

Jessica Rosencrantz svéd Európa-ügyi miniszter a Politicónak úgy fogalmazott: „Ha ezt klaszterenként tesszük, és Ukrajna elvégzi a maga részét, akkor biztosíthatjuk, hogy Ukrajna a lehető „legfelkészültebb” legyen arra, hogy taggá váljon, amint a magyar vétó lekerül az asztalról.”

A svéd tárcavezető utalt arra, hogy ez akkor történhet meg, ha Orbán Viktor és kormánya vereséget szenved a 2026-os választásokon, és a hatalmat egy Brüsszel- és Kijev-barát erő, például a Tisza Párt veszi át.

Úgy tűnik, hogy az európai vezetők egyre kevésbé szemérmesek a terveiket illetően. Nyíltan beszélnek arról, hogy beálltak a Tisza Párt mögé, és azt sem rejtik véka alá, hogy Magyar Pétert és a pártját a saját végrehajtóiknak gondolják.

A magyar emberek viszont korábban egyértelműen elutasították Ukrajna EU-csatlakozását. Nem fogjuk hagyni, hogy a magyarok kárára végrehajtsák a tervüket, amely minden magyart érintő súlyos megszorításokhoz és háborúhoz vezetne!

– hangsúlyozta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

