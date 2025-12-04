Brüsszeli támogatás: újabb félmilliárd érkezik Sorosék zsebébe

Brüsszeli támogatás érkezik egy új, 1,3 millió eurós dezinformáció-ellenes projektre, amelyben túlnyomórészt kormánykritikus és Soros-hálózathoz köthető szervezetek vesznek részt. A Hungarian Digital Media Observatory against Disinformation néven futó program több mint félmilliárd forintnyi uniós pénzt kap, és 2028 tavaszáig tart – írja Magyar Nemzet.
A projektben vezető szerepet kap a Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, az IDEA Alapítvány, a Lakmusz (Magyar Jeti Zrt.) és a francia AFP. Ezek az intézmények az előző, 2023 és 2025 közötti brüsszeli finanszírozási ciklusban is több mint 1,44 millió euróhoz jutottak. A mostani körben új belépő lett a Magyar Hangot kiadó Alhambra-Press Bt. is, amely 30 ezer eurót kap. A lap azért került a figyelem középpontjába, mert korábban a szír repülős álhír publikálásában játszott szerepet, ami komoly botrányt váltott ki.
Az együttműködésben partnerként jelenik meg az Amnesty International Magyarország, a Civil Kollégium Alapítvány, a Magyarországi Európa Társaság és a Független Újságírók Alapítványa is. Több új szereplő nullaeurós közvetlen részesedéssel vesz részt, de beleszólási jogot kap a projekt működésébe. A brüsszeli finanszírozás magyar projektben így tovább bővíti azt a Soros-közeli tényellenőr-hálózatot, amely már évek óta meghatározó szereplője az uniós kommunikációs programoknak.
A Brüsszel által közzétett projektleírás szerint Magyarország „posztigazság-laboratóriumnak” számít, ahol szerintük kormánypárti médiumok dominálnak, a független média pedig „küzd a túlélésért”. A tervezett FactAlliance hálózat a dezinformáció elleni fellépést a környező országok magyar közösségeire is kiterjesztené. A szervezők arról is írnak, hogy kihasználják a mesterséges intelligencia lehetőségeit, miközben az MI „dezinformációs kockázataira” is figyelmeztetnek.
Eközben a Lakmusz mögött álló Magyar Jeti Zrt. támogatása tovább nőtt: 2024-ben 173 millió forintnyi pályázati pénzt kaptak, ami 23 millióval több, mint egy évvel korábban. A növekvő összegek és a tényellenőrzés politikai befolyása miatt bírálatok érik az EU-s támogatások civil szervezeteknek szánt rendszerét. A Patrióták Európáért-frakció adatigénylése mutatta ki, hogy az EU világszerte mintegy 17 milliárd eurót osztott szét civil és álcivil szervezetek között.
Végül létrejött egy vizsgálati munkacsoport is, amely azt hivatott feltárni, milyen szervezetek jutnak uniós forrásokhoz. A baloldali frakciók azonban az első ülésről kivonultak, „boszorkányüldözést” emlegetve.