Brüsszeli támogatás: újabb félmilliárd érkezik Sorosék zsebébe

Brüsszeli támogatás érkezik egy új, 1,3 millió eurós dezinformáció-ellenes projektre, amelyben túlnyomórészt kormánykritikus és Soros-hálózathoz köthető szervezetek vesznek részt. A Hungarian Digital Media Observatory against Disinformation néven futó program több mint félmilliárd forintnyi uniós pénzt kap, és 2028 tavaszáig tart – írja Magyar Nemzet.

Brüsszeli támogatás: félmilliárdot kap a Soros-közeli tényellenőr-hálózat AFP PHOTO / LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP PHOTO / LAKRUWAN WANNIARACHCHI

A projektben vezető szerepet kap a Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, az IDEA Alapítvány, a Lakmusz (Magyar Jeti Zrt.) és a francia AFP. Ezek az intézmények az előző, 2023 és 2025 közötti brüsszeli finanszírozási ciklusban is több mint 1,44 millió euróhoz jutottak. A mostani körben új belépő lett a Magyar Hangot kiadó Alhambra-Press Bt. is, amely 30 ezer eurót kap. A lap azért került a figyelem középpontjába, mert korábban a szír repülős álhír publikálásában játszott szerepet, ami komoly botrányt váltott ki.

Az együttműködésben partnerként jelenik meg az Amnesty International Magyarország, a Civil Kollégium Alapítvány, a Magyarországi Európa Társaság és a Független Újságírók Alapítványa is. Több új szereplő nullaeurós közvetlen részesedéssel vesz részt, de beleszólási jogot kap a projekt működésébe. A brüsszeli finanszírozás magyar projektben így tovább bővíti azt a Soros-közeli tényellenőr-hálózatot, amely már évek óta meghatározó szereplője az uniós kommunikációs programoknak.

A Brüsszel által közzétett projektleírás szerint Magyarország „posztigazság-laboratóriumnak” számít, ahol szerintük kormánypárti médiumok dominálnak, a független média pedig „küzd a túlélésért”. A tervezett FactAlliance hálózat a dezinformáció elleni fellépést a környező országok magyar közösségeire is kiterjesztené. A szervezők arról is írnak, hogy kihasználják a mesterséges intelligencia lehetőségeit, miközben az MI „dezinformációs kockázataira” is figyelmeztetnek.

Eközben a Lakmusz mögött álló Magyar Jeti Zrt. támogatása tovább nőtt: 2024-ben 173 millió forintnyi pályázati pénzt kaptak, ami 23 millióval több, mint egy évvel korábban. A növekvő összegek és a tényellenőrzés politikai befolyása miatt bírálatok érik az EU-s támogatások civil szervezeteknek szánt rendszerét. A Patrióták Európáért-frakció adatigénylése mutatta ki, hogy az EU világszerte mintegy 17 milliárd eurót osztott szét civil és álcivil szervezetek között.