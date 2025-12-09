Brüsszelnek nem tetszik a magyarok nyakassága – Orbán Viktor üzenetére reagált az uniós biztos

Az uniós tagállamok belügyminiszterei hétfőn politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról. A keret célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak – közölte az EU-tagállamok kormányait tömörítő tanács. Brüsszel migránsok betelepítésére vagy büntetés fizetésére kényszerítené Magyarországot a migrációs paktum keretein belül.
Orbán Viktor keményen visszaszólt Brüsszelnek
A miniszterelnök kedd reggel a Facebook-oldalán azt íta: „Az, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarországot nem érinti a migrációs krízis, már önmagában bicskanyitogató, és a valóságtól teljes mértékben elrugaszkodott állítás.
Magyarország egész Európa legstabilabb védőbástyája, ahova az idei évben is tízezrek kíséreltek meg illegálisan belépni. Mi ezt a határkerítéssel és határvadászok ezreivel megakadályoztuk, amiért a brüsszeliek napi egymillió euróra büntetnek”
– írta Orbán Viktor.
A kormányfő a brüsszeli döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Szeretném egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy
ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a botrányos döntést nem hajtjuk végre.”
Az európai biztos a migrációs paktum végrehajtását erőlteti
Nem kellett sokat várni az Európai Bizottság válaszára Orbán Viktor kijelentésével kapcsolatban.
„A migrációs szolidaritásra vonatkozó szabályokat minden tagállamnak be kell tartania”
– ezt nyilatkozta Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős biztosa a Népszavának azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor leszögezte: Magyarország nem fogja végrehajtani a döntést.
Bóka János: A határvédelem miért nem szolidaritási hozzájárulás?
Az Európa-ügyi miniszter a döntés részleteit ismertetve kifejtette, a rendszer szerint
- Magyarországnak kötelezően be kell fogadnia migránsokat, vagy
- mintegy 8 millió forintos büntetést kell fizetnie minden egyes be nem fogadott migráns után,
- a tagállamoknak hozzá kell járulniuk más országok migrációval kapcsolatos költségeihez is (szolidaritási alap).
A miniszter a közösségi oldalán kifejtette: 2015 óta következetesen védjük Magyarország és Európa határait, megakadályozva az illegális migrációt. Brüsszel azonban továbbra sem tekinti szolidaritási hozzájárulásnak az unió külső határainak védelmét.
Bóka János hangsúlyozta:
Brüsszel szerint Magyarországon nincs migrációs válsághelyzet, mégis hazánknak kellene biztosítania az uniós befogadási kapacitás egynegyedét. Ez egyértelműen kettős mérce.
„A magyar kormány nem enged a zsarolásnak, nem enged a kettős mércének, és nem engedi, hogy mások döntsenek helyettünk arról, kivel akarunk együtt élni a hazánkban” – szögezte le a miniszter.
Dömötör Csaba: Hiába tagad Magyar Péter, minden nyilvánvaló
A migrációs paktum végrehajtásának és a Tisza Párt ahhoz való hozzáállásának felidézésére azért van szükség Dömötör Csaba szerint, mert
Magyar Péter mindent letagad, amit az uniós pártcsaládja Brüsszelben mond vagy képvisel. Ezúttal azonban ezt nem teheti meg, mivel minden nyilvános
– fejtette ki a Fidesz EP-képviselője azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter és képviselőtársai migrációhoz való hozzáállását a Tisza Párt pártcsaládja, az Európai Néppárt (EPP) határozza meg.
Rétvári Bence: Magyarországra az eddigieknél is nagyobb nyomás nehezedik, hogy betelepítse a migránsokat
2026 júliusában megkezdődhet a migránsok tömeges betelepítése Magyarországra, amennyiben egy Brüsszel-párti kormány jutna hatalomra. Ezt jelenti az a döntés, amelyet az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsa ma hozott Brüsszelben, megerősítve a brüsszeli bizottság és az Európai Parlament bevándorláspárti többségének szándékát:
minden eddiginél nagyobb nyomást kívánnak gyakorolni a tagállamokra a migránsok betelepítésének kikényszerítésével
– jelentette ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az Országgyűlésben, azonnali kérdésre válaszolva.
Az államtitkár kifejtette, 2026-tól az Európai Unió új migránselosztási rendszert vezet be.
Azokat az országokat, amelyek eddig kevesebb migránst fogadtak be, a migránsok tömeges befogadására vagy „szolidaritási hozzájárulás” néven kiszabott jelentős pénzbüntetés megfizetésére kényszerítik.
A döntés Magyarországot név szerint is megemlíti, így hazánkra az eddiginél is nagyobb nyomás nehezedhet, hogy betelepítse a migránsokat.