Brüsszelnek nem tetszik a magyarok nyakassága – Orbán Viktor üzenetére reagált az uniós biztos

Az uniós tagállamok belügyminiszterei hétfőn politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról. A keret célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak – közölte az EU-tagállamok kormányait tömörítő tanács. Brüsszel migránsok betelepítésére vagy büntetés fizetésére kényszerítené Magyarországot a migrációs paktum keretein belül.

A migrációs paktum végrehajtása beláthatatlan következményekkel járna (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Orbán Viktor keményen visszaszólt Brüsszelnek

A miniszterelnök kedd reggel a Facebook-oldalán azt íta: „Az, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarországot nem érinti a migrációs krízis, már önmagában bicskanyitogató, és a valóságtól teljes mértékben elrugaszkodott állítás.

Magyarország egész Európa legstabilabb védőbástyája, ahova az idei évben is tízezrek kíséreltek meg illegálisan belépni. Mi ezt a határkerítéssel és határvadászok ezreivel megakadályoztuk, amiért a brüsszeliek napi egymillió euróra büntetnek”

– írta Orbán Viktor.

A kormányfő a brüsszeli döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Szeretném egyszer és mindenkorra világossá tenni, hogy

ameddig nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig ezt a botrányos döntést nem hajtjuk végre.”



Az európai biztos a migrációs paktum végrehajtását erőlteti

Nem kellett sokat várni az Európai Bizottság válaszára Orbán Viktor kijelentésével kapcsolatban.

„A migrációs szolidaritásra vonatkozó szabályokat minden tagállamnak be kell tartania”

– ezt nyilatkozta Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős biztosa a Népszavának azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor leszögezte: Magyarország nem fogja végrehajtani a döntést.