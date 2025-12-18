Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiszivárgott: Zelenszkij tervébe egész Európa beleremeghet

Ezt látni kell!

Brutális robbanás történt tűzoltás közben

rezsicsökkentés

Brüsszelt nem érdekli, hogy a magyar családok rezsije mekkorát nőhet

28 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Parlament megtiltotta az orosz gáz és olaj használatát minden tagállamnak. „Ha ez bekövetkezik, akkor a rezsicsökkentést nem lehet megvédeni. A családok rezsije emiatt két-háromszorosára nőne” – hangsúlyozta Orbán Viktor Brüsszelben.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor az EU-csúcson elmondta: Brüsszelt nem érdekli, hogy a magyar családok rezsije mekkorát nőhet. Az Európai Parlament megtiltotta az orosz gáz és olaj használatát minden tagállamnak. 

Orbán Viktor az EU-csúcson elmondta: Brüsszelt nem érdekli, hogy a magyar családok rezsije mekkorát nőhet!
Orbán Viktor az EU-csúcson elmondta: Brüsszelt nem érdekli, hogy a magyar családok rezsije mekkorát nőhet

„Ha ez bekövetkezik, akkor a rezsicsökkentést nem lehet védeni. A családok rezsije két-háromszorosára nőne”

– hangsúlyozta a miniszterelnök Brüsszelben. 

Ha Brüsszel bábjai kerülnének hatalomra, ők ezt szó nélkül hagynák is – írta Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebook-bejegyzésében. 

Brüsszel és a Tisza Párt titokban feni a kést az adóemelésekre
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!