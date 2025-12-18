Az Európai Parlament megtiltotta az orosz gáz és olaj használatát minden tagállamnak. „Ha ez bekövetkezik, akkor a rezsicsökkentést nem lehet megvédeni. A családok rezsije emiatt két-háromszorosára nőne” – hangsúlyozta Orbán Viktor Brüsszelben.
Orbán Viktor az EU-csúcson elmondta: Brüsszelt nem érdekli, hogy a magyar családok rezsije mekkorát nőhet. Az Európai Parlament megtiltotta az orosz gáz és olaj használatát minden tagállamnak.
„Ha ez bekövetkezik, akkor a rezsicsökkentést nem lehet védeni. A családok rezsije két-háromszorosára nőne”
– hangsúlyozta a miniszterelnök Brüsszelben.
Ha Brüsszel bábjai kerülnének hatalomra, ők ezt szó nélkül hagynák is – írta Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebook-bejegyzésében.
