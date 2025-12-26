Hidvéghi Balázs: A Tisza kész végrehajtani a brüsszeli elit háborús terveit

Hírlevél
A magyar kormány a háború- és migrációpárti brüsszeli politika ellenében is megvédi hazánk biztonságát – jelentette ki Hidvéghi Balázs új Facebook-videójában. Az államtitkár hangsúlyozta: 2025-re egyértelművé vált, hogy a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték.
Európa nehéz évet zár. Az elhibázott brüsszeli döntések következményeit mindannyian érezzük: a háború, a migráció, a terrorveszély, az energiaválság és a gazdasági nehézségek határozzák meg ma az európai mindennapokat – jelentette ki Hidvéghi Balázs új Facebook-videójában

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: miközben a kormány megőrizze hazánk biztonságát, a Tisza a brüsszeli háborús terveket hajtaná végre. Forrás: Facebook
A Tisza a brüsszeli elit háborús tervekeit hajtaná végre 

Amint a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese rámutatott: „Néhány év leforgása alatt megrengett minden, amit Európában korábban természetesnek gondoltunk. És ezért sajnos a brüsszeli elit viseli az elsődleges felelősséget”. Szavai szerint:

2025-re egyértelművé vált, hogy a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték, s a magyar kormány minden erejével azon dolgozik, hogy megőrizze hazánk békéjét és biztonságát.

Hangsúlyozta: a Tisza Párt ezzel szemben kész végrehajtani a brüsszeli elit összes megrendelését: kiszolgálják a háborús terveket, készek Magyarországot is háborúba sodorni, megszorításokat és adóemeléseket készítenek elő a családoknak, a nyugdíjasoknak és a vállalkozásoknak.

 

