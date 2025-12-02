A Tisza Párt megszorítócsomagja igazi baloldali gazdaságpolitikai hitvallás

– A Tisza programja a korábban már látott baloldali megszorítások korszakát idézi, amelynek célja a munkaalapú, a családokat támogató magyar modell teljes lebontása – írta a Facebookon Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Gyurcsányista megszorítás

A dokumentum lényege egy radikális paradigmaváltás: az alacsony adókra, illetve a családokat és vállalkozásokat célzó támogatásokra épülő magyar rendszer helyett egy brüsszeli típusú, magas adókat bevezető, az állami támogatásokat visszanyíró, az állami újraelosztást előtérbe helyező modellt erőltetne Magyarországra

– írta a politikus. Kiemelte, a Tisza Párt progresszív személyi jövedelemadót vezetne be: 22-33 százalékra emelné az szja-t, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is több százezer forinttal csökkenne éves szinten a fizetése.

Éppen ezért van óriási jelentősége, hogy a nemzeti konzultáció most lehetőséget ad arra, hogy véleményt mondjunk erről a jövőképről – a Tisza Párt nyilvánosságra került megszorító intézkedései miatt most egy héttel meghosszabbítottuk a kitöltés lehetőségét. Töltse ki és küldje vissza konzultációt – mondja el a véleményét a megszorító intézkedésekről! Ne engedjük, hogy a magyar emberek a baloldali megszorítások fogságába kerüljenek

– tette hozzá Orbán Balázs.

Egy héttel ezelőtt hozta nyilvánosságra az Index a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével és mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott.

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik.