Orbán Balázs: Brutális telt ház a háborúellenes gyűlésen, a magyarok egységesen utasítják el a háborút!

Orbán Viktor miniszterelnök Szegeden is felszólalt a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén.
Brutális telt ház, a magyarok egységesen utasítják el a háborút! – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.
A miniszterelnök politikai igazgatója fotókat is megosztott a bejegyzésében a Digitális Polgári Körök (DPK) szegedi háborúellenes gyűléséről:
A DPK szegedi háborúellenes gyűlését az alábbi videóban élőben követhetik:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!