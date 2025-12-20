Orbán Balázs: Brutális telt ház a háborúellenes gyűlésen, a magyarok egységesen utasítják el a háborút!

Brutális telt ház, a magyarok egységesen utasítják el a háborút! – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

A miniszterelnök politikai igazgatója fotókat is megosztott a bejegyzésében a Digitális Polgári Körök (DPK) szegedi háborúellenes gyűléséről:

A DPK szegedi háborúellenes gyűlését az alábbi videóban élőben követhetik: