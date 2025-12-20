Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij lebukott: hiába mondott le, továbbra is mozgatja a korrupciós szálakat az elnök pénztárcája

Olvasta?

Apad a Tisza – Szegeden sem kíváncsiak Magyar Péterre

Háborúellenes Gyűlés

Orbán Balázs: Brutális telt ház a háborúellenes gyűlésen, a magyarok egységesen utasítják el a háborút!

42 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor miniszterelnök Szegeden is felszólalt a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Háborúellenes GyűlésDPKSzegedOrbán Balázs

Brutális telt ház, a magyarok egységesen utasítják el a háborút! 🇭🇺💪🏼 – írta Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében.

 

A miniszterelnök politikai igazgatója fotókat is megosztott a bejegyzésében a Digitális Polgári Körök (DPK) szegedi háborúellenes gyűléséről:

A DPK szegedi háborúellenes gyűlését az alábbi videóban élőben követhetik:

Orbán Viktor fotókkal köszöntötte a szegedi háborúellenes gyűlés résztvevőit

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!