A szó, ami még minisztereket is zavarba hozott – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy egyszerűnek tűnő kérdés okozott váratlan zavart a Karmelita falai között: mit jelent az a szó, hogy „bubek”? Még miniszterek sem tudták megmondani, de Orbán Viktor végül helyretette a dolgot – és elmondta, mikor van igazán szükség rá.
Orbán ViktorkifejezésLázár JánosDeutsch TamásOrbán Balázs

Lázár Jánosnak, Bóka Jánosnak, Deutsch Tamásnak, de még Orbán Balázsnak is kerekre tágult a szeme, mikor szembetalálta magát a kérdéssel: Mit jelent az a szó, hogy „bubek”? 

bubek
Az Orbán Viktor által használ „bubek” kifejezés sokakat zavarba hozott (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Nálam nagyobb pesti nincs… és én sem tudom, mi ez”

– vallotta be Orbán Balázs, aki hozzáfűzte: ez valami olyasmi lehet, amit a nem pestiek gondolnak arról, hogy a pestiek mondják, de ez nincs így.

Orbán Viktor: Nem engedhetjük meg magunknak a butaság luxusát!

„Amikor észre van szükség” – Orbán Viktor szerint ilyenkor használják

A választ a miniszterelnök adta meg: Orbán Viktor szerint a „bubek” nem földrajzi, nem szleng, hanem helyzetfüggő szó. Olyankor kell elővenni, amikor bonyolult szituációban nem elég átlátni a helyzetet, hanem át kell venni a kezdeményezést is. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ilyenkor jön jól az a fajta hideg fejű, gyors észjárású döntésképesség, amit a kifejezés takar.

Na ott kell a bubek.” 

– mondta a miniszterelnök, a fejére mutatva. A rövid beszélgetés humorba csomagolva mutatta meg, mennyire ritkán hallott, mégis találó kifejezésről van szó.

@viktor_a_tiktokon Hogy micsoda?👀 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp #bubek ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon
