A szó, ami még minisztereket is zavarba hozott – videó

Lázár Jánosnak, Bóka Jánosnak, Deutsch Tamásnak, de még Orbán Balázsnak is kerekre tágult a szeme, mikor szembetalálta magát a kérdéssel: Mit jelent az a szó, hogy „bubek”?
Nálam nagyobb pesti nincs… és én sem tudom, mi ez”
– vallotta be Orbán Balázs, aki hozzáfűzte: ez valami olyasmi lehet, amit a nem pestiek gondolnak arról, hogy a pestiek mondják, de ez nincs így.
„Amikor észre van szükség” – Orbán Viktor szerint ilyenkor használják
A választ a miniszterelnök adta meg: Orbán Viktor szerint a „bubek” nem földrajzi, nem szleng, hanem helyzetfüggő szó. Olyankor kell elővenni, amikor bonyolult szituációban nem elég átlátni a helyzetet, hanem át kell venni a kezdeményezést is. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ilyenkor jön jól az a fajta hideg fejű, gyors észjárású döntésképesség, amit a kifejezés takar.
Na ott kell a bubek.”
– mondta a miniszterelnök, a fejére mutatva. A rövid beszélgetés humorba csomagolva mutatta meg, mennyire ritkán hallott, mégis találó kifejezésről van szó.