A szó, ami még minisztereket is zavarba hozott – videó

Lázár Jánosnak, Bóka Jánosnak, Deutsch Tamásnak, de még Orbán Balázsnak is kerekre tágult a szeme, mikor szembetalálta magát a kérdéssel: Mit jelent az a szó, hogy „bubek”?

Az Orbán Viktor által használ „bubek” kifejezés sokakat zavarba hozott (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Nálam nagyobb pesti nincs… és én sem tudom, mi ez”

– vallotta be Orbán Balázs, aki hozzáfűzte: ez valami olyasmi lehet, amit a nem pestiek gondolnak arról, hogy a pestiek mondják, de ez nincs így.