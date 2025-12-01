A kormány mentőövet dobna a fővárosnak, de Karácsony inkább tovább úszna

Budapest pénzügyi helyzete az év végére kritikusra fordulhat, a főváros akár mínusz 33 milliárddal is zárhat. A kormány szerint csak akkor léphet életbe a mentőcsomag, ha a Fővárosi Közgyűlés kimondja a fizetésképtelenséget. Karácsony Gergely ezzel szemben továbbra is a kabinetet hibáztatja, miközben támogatói kíséretében politikai eseményt szervez a döntés napjára – írja a Magyar Nemzet.

Budapest pénzügyi válságban: a kormány mentőcsomagot adna, Karácsony azonban a kabinetet hibáztatja

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője közölte: Budapest működőképességéhez átlátható helyzetre és nyílt beszédre van szükség. Szerinte a főpolgármester a rendkívüli közgyűlést politikai hangulatkeltésre használja, a valódi kérdés pedig az, hová tűnt a 214 milliárdos megtakarítás, amely még 2019 végén rendelkezésre állt.

A számvevőszéki jelentés szerint a tartalékok 2022-re szinte teljesen eltűntek, a hiány 193 milliárdra nőtt. Ha január 1-jén nem nyílik meg a következő évi folyószámlahitel-keret, akár az is előfordulhat, hogy a fővárosi cégek dolgozói nem kapnak fizetést időben.

A kormány határozatban garantálta: Budapest közszolgáltatásai nem állhatnak le, és minden érintett megkapja a bérét. Gulyás Gergely úgy fogalmazott:

készek a beavatkozásra, de a csődközeli helyzetről hivatalos döntést kell hoznia a fővárosnak.

A helyzetet tovább élezi a Budapest Brand-botrány: a vizsgálóbizottság megállapította, hogy a cég vezetői több tízmilliós prémiumokat vehettek fel, túlárazott szerződéseket kötöttek, és milliókat költöttek a Kempinski parkolójára, miközben a Városháza udvarán ingyenes parkoló állt rendelkezésre.

Mindeközben Budapest újabb terhet vállalt magára: érvényesítette elővásárlási jogát a Rákosrendező területére, amelynek teljes ára 50 milliárd forint. Az első, közel 13 milliárdos részletet a közműcég még ki tudta fizetni, de kérdés, honnan teremthető elő a további összeg egy ennyire feszült költségvetésből.

A hétfői rendkívüli közgyűlés döntheti el, hogy Budapest hivatalosan is fizetésképtelennek minősül-e, és elindul-e a kormány mentőcsomagja, vagy folytatódik a politikai vita a város jövőjéről.