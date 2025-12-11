Budapest a reggeli káoszban fuldoklik – Szentkirályi odacsapott

Átlagos reggelek Budapesten: a város megbénul, dugó minden irányból, a közlekedés pedig egyre csak romlik. Szentkirályi Alexandra kiábrándító fotóval illusztrálta a helyzetet.

Szentkirályi Alexandra csütörtök reggel kiábrándító fotót mutatott Budapest közlekedéséről (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

A fővárosi közlekedés egyre kaotikusabb mindenkinek, ez pedig Karácsony Gergelyék sara”

– írta budapesti Fidesz frakcióvezetője. A torlódások már nem egyszeri fennakadások, hanem a mindennapok részei, és a budapestiek naponta fizetik meg az árát egy rosszul működő városvezetésnek.