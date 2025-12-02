Meglepő felvétel a CNN-től, Kremlbe kapott meghívást a liberális hírcsatorna

Szűkszavú leírást adott a CNN az orosz és a kazahsztáni elnök találkozójáról, a hírcsatorna mindössze annyit közölt, „ritkán engedélyezett belépéssel vesz részt a CNN riportere, Fred Pleitgen a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kazahsztán elnöke közötti találkozón Kremlben, nézze meg a kulisszák mögötti pillanatokat az orosz diplomácia működéséről.”

Az amerikai liberális hírcsatorna vezető nemzetközi tudósítója végül egy szürreálisan pozitív hangú beszámolót közölt az orosz és a kazahsztáni elnök találkozójáról.

Sehol egy diktátorozás, sehol egy háborús agresszorozás – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Sőt, a tudósításban Pleitgen ezt mondja: – Megadták nekem a ritka engedélyt, hogy beléphessek a Kremlbe, egy találkozóra Vlagyimir Putyin és Kazahsztán vezetője között. Sajnos az operatőröm, a sajtófotósom nem kaphatott belépést. Szóval egyedül leszek, mindent fel kell vegyek videóra saját magam. Nos, szóval bejutottam a nagy Kreml-palotába, láthatják, hogy valóban elég fényűző. Ez az a hely, ahol néhány találkozót tartanak majd, illetve ahol a sajtóesemények történnek majd. Egy kis sajtócsoporttal vagyunk itt, akik levideózzák majd az első találkozást és kézfogást Vlagyimir Putyin és Kaszim-Zsomart Kemeluli Tokajev között, aki természetesen nem más, mint Kazahsztán elnöke – tudósított a riporter.

– Láthatják a díszőrség néhány tagját. Mi pedig éppen bejutunk az egyik hatalmas terembe, ahol a találkozó megtörténik majd. Ezt nézzék! Itt fogja üdvözölni egymást a két vezető. És itt vannak a kazah zászlók, és az orosz zászlók. És itt kell várakozzunk a kordon mögött. Megérkezik az orosz delegáció. És azt hiszem, a kazah is – folytatta a beszámolóját.

Pleitgen végül azzal zárta, elégedett és úgy véli, minden remekül ment. – Oké! Összességében úgy hiszem, minden remekül ment. Lett interjúnk Vlagyimir Putyin szóvivőjével, és természetesen a sajtókonferencia Putyinnal és a kazah elnökkel. Örülök, hogy összejött mindez, és azt kell mondjam, rengeteget segített a Kreml sajtócsapata, és természetesen minden kollégám a CNN-nél. Köszönöm! – fogalmazott.