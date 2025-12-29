Jegyezze fel! Január 8-án nagy bejelentés lesz – videó

Hírlevél
Jövő tavasszal ismét CPAC Hungary Budapesten. A nemzetközi konzervatív konferencia pontos időpontjáról és részleteiről január 8-án tesznek hivatalos bejelentést.
cpac hungaryalapjogokért központbudapest

2026 tavaszán ismét megrendezik a CPAC Hungaryt Budapesten. A CPAC Hungary 2026 a korábbi évekhez hasonlóan a nemzetközi konzervatív politikai világ egyik kiemelt eseménye lesz Magyarországon.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2025 főszervezője beszédet mond a kétnapos tanácskozás megnyitóján 2025. május 29-én.MTI/Máthé Zoltán CPAC Hungary
Szánthó Miklos, az Alapjogokért Központ főigazgatója nyitóbeszédet tart a CPAC Hungary konferecnián, 2025. május 29-én (fotó: MTI/Máthé Zoltán)
Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A konferencia pontos időpontjáról és a részletes programról január 8-án várható hivatalos bejelentés. Az információ Bohár Dániel legfrissebb Facebook-videójában hangzott el.

Nemzetközi figyelem Budapesten

A CPAC Hungary az elmúlt években rendszeresen nemzetközi figyelmet kapott, mivel a rendezvényen külföldi politikusok, elemzők és közéleti szereplők is részt vettek. A konferencia a CPAC nemzetközi hálózatának részeként működik, amely az Egyesült Államokból indult, és azóta több országban is megjelent.

A CPAC Hungary 2026 esetében egyelőre csak a rendezés ténye ismert, a programról, a meghívott előadókról és a pontos helyszínről január 8-án várható további információ.

 

