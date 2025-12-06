Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Tudta?

Későn kezdték a mentést, mind a 28 ember meghalt a viharban

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Csak magunkra számíthatunk, szuverénnek kell maradunk

22 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök szerint csak magunkra számíthatunk. Magyarország Európától eltérő álláspontjáról Orbán Viktor a kecskeméti háborúellenes gyűlésen is beszélt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorminiszterelnökbékeEgyesült Államok

Csak magunkra számíthatunk, függetlennek kell maradni, szuverénnek kell maradni - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök kecskeméti Háborúellenes gyűlésén, szombaton.

orbán viktor, DPK, Kecskemét, DPKKecskemét, 2025.12.06.,
Orbán Viktor szerint Magyarország álláspontja gazdasági kérdés is
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Ez nemcsak becsületbeli kérdés, nemcsak önbecsülés kérdése, hanem ez gazdasági kérdés is. Amikor Magyarország nem a maga ura, mindig ráfázik gazdaságilag, rosszul jár. Mindig csak akkor voltunk sikeresek, amikor Magyarország szuverén, önálló állam volt és a saját útját járta - tette hozzá. A miniszterelnök idézte az Egyesült Államok nemrég megalkotott új nemzetbiztonsági stratégiáját, amiben kontinensünkről az áll, hogy "az európaiak nagy többsége békét akar, de ez a vágyuk nem alakul politikai cselekvéssé, nagyrészt azért, mert a kormányaik megcsúfolják a demokráciát".

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!