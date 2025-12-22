Csípős megjegyzést kapott Lázár Jánostól a Bors különkiadását betiltó tiszás bíró

– Milyen szerencse, hogy a magyar bírók függetlensége azt jelenti, hogy csak a Tiszának nyalnak – jegyezte meg közösségi oldalára feltöltött videójában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter szerint megdöbbentő, hogy Magyarországon, 2025-ben egy bíró úgy dönt, betiltja az igazságot. Emlékezetes ugyanis, az egyik fővárosi bíró betiltotta a Bors napilap különkiadását, ami részletesen bemutatja mindenkinek Magyar Péterék megszorítócsomagját. A Mediaworks, a Bors kiadója ugyanakkor arra hivatkozik, hogy sem hivatalos értesítést, sem jogerős döntést nem kaptak kézhez, így a terjesztést nem állították le.

A Bors napilap különszáma, amit betiltott az egyik fővárosi tiszás bíró (Forrás: Mediaworks)

Az ügy pikantériáját növeli – amire Lázár János is célzott –, hogy sajtóértesülések szerint a lap ellen fellépő egyik bírónő neve és budapesti címe megegyezik egy, a nyilvánosságra került Tisza-aktivistalistán szereplő személlyel, ami súlyos kérdéseket vet fel még a pártatlanság látszatával kapcsolatban is.

A Bors nem adta fel, online is megjelentették a különszámot

A Bors azóta a sajtószabadság nevében online is megjelentette a különszámot, amelyet a Magyar Nemzeti Médiaszövetség üdvözölve fogadott. A szervezet megítélése szerint ez a sajtószabadság védelmében tett helyes lépés, különös tekintettel arra, hogy – amint az a most már bárki számára hozzáférhető anyagból is kitűnik – a Bors különszáma a Tisza Párt adókkal kapcsolatos elképzeléseiről pro és kontra ad számot, vagyis olyan vitát nyit, amelyben az olvasók maguk is kialakíthatják a saját véleményüket.

A rendszerváltás óta példátlan ugyanis az, amivel a Fővárosi Törvényszék most a Bors szerkesztőségét fenyegeti: egy lapszám betiltása az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértésével a rossz emlékű Kádár-korszakot idéző jelenség, amelyen joggal lehet megütközni.

Ahogy azon is, hogy a bíróság egy olyan eljárásban, amelyben az eljáró bíró a Tisza Párthoz való kapcsolódása is felmerült, egy fél nap alatt meghozott intézkedéssel zárná le a vitát egy párt érdekét szem előtt tartva, a különszámban megjelent írások elemzése és az érdemi jogorvoslat lehetőségének biztosítása nélkül.